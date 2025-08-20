Es el tercer distrito con los precios de departamentos más altos de la capital, solo por detrás de Barranco y San Isidro. El precio medio en Miraflores se ubica en S/ 8,768 por m2 , según reporta el portal Urbania, con datos a julio del 2025, tanto de departamentos nuevos y de segundo uso.

Ello quiere decir que el precio medio de un departamento de 100 m2 en Miraflores se vende a S/ 876,800.

El malecón de Miraflores es un destino para muchas familias que tratan de montar bicicleta a lo largo de la ciclovía. (El Comercio)

Los precios de los departamentos en el distrito de Miraflores

El reporte de Urbania divide a Miraflores en siete zonas. Las más caras son la zona noreste, ubicada alrededor de las avenidas Santa Cruz y Angamos (el precio medio de los departamentos es de S/ 9,493 por m2), y la zona sur, frente al mar y vecina a Barranco (precio medio de S/ 9,110 por m2).

Mientras que la menos costosa es la zona norte, ubicada alrededor del cruce entre las avenidas Arequipa y Angamos, donde el precio medio de los departamentos es de S/ 7,985 por m2.

A continuación, presentamos un mapa de Miraflores con los precios de departamentos en las siete zonas en que el reporte de Urbania divide al distrito.

Fuente: Urbania, precios de venta a julio del 2025.

Los altos precios de vivir en distritos como Miraflores o San Isidro genera que muchos apuesten por vivir en zonas de distritos vecinos, refiere Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir. “El precio del m2 de una cuadra a otra puede variar sustancialmente”, subraya.

El reporte muestra que en Surquillo, en las zonas vecinas a Miraflores, los precios en promedio son 15% menores (ver mapa).

La compra en Miraflores se realiza tanto para residir en una primera vivienda o también como medio de inversión y realizar alquileres tipo Airbnb, refiere Luciano Barredo.

“Al escoger la zona a comprar, yo buscaría una donde se estén generando varios proyectos inmobiliarios, pues eso me hace ver que a futuro mi propiedad se va a incrementar en precio sustancialmente”, agregó Barredo.