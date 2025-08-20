Debido a su moderna infraestructura, acceso a servicios, centros culturales, comerciales y áreas verdes, Miraflores es uno de los distritos preferidos para vivir.
Es el tercer distrito con los precios de departamentos más altos de la capital, solo por detrás de Barranco y San Isidro. El precio medio en Miraflores se ubica en S/ 8,768 por m2, según reporta el portal Urbania, con datos a julio del 2025, tanto de departamentos nuevos y de segundo uso.
Ello quiere decir que el precio medio de un departamento de 100 m2 en Miraflores se vende a S/ 876,800.
Los precios de los departamentos en el distrito de Miraflores
El reporte de Urbania divide a Miraflores en siete zonas. Las más caras son la zona noreste, ubicada alrededor de las avenidas Santa Cruz y Angamos (el precio medio de los departamentos es de S/ 9,493 por m2), y la zona sur, frente al mar y vecina a Barranco (precio medio de S/ 9,110 por m2).
Mientras que la menos costosa es la zona norte, ubicada alrededor del cruce entre las avenidas Arequipa y Angamos, donde el precio medio de los departamentos es de S/ 7,985 por m2.
A continuación, presentamos un mapa de Miraflores con los precios de departamentos en las siete zonas en que el reporte de Urbania divide al distrito.
Los altos precios de vivir en distritos como Miraflores o San Isidro genera que muchos apuesten por vivir en zonas de distritos vecinos, refiere Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir. “El precio del m2 de una cuadra a otra puede variar sustancialmente”, subraya.
El reporte muestra que en Surquillo, en las zonas vecinas a Miraflores, los precios en promedio son 15% menores (ver mapa).
La compra en Miraflores se realiza tanto para residir en una primera vivienda o también como medio de inversión y realizar alquileres tipo Airbnb, refiere Luciano Barredo.
“Al escoger la zona a comprar, yo buscaría una donde se estén generando varios proyectos inmobiliarios, pues eso me hace ver que a futuro mi propiedad se va a incrementar en precio sustancialmente”, agregó Barredo.
