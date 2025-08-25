La Municipalidad de Lima presentó el segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, los cuales llegaron al puerto de el Callao.

El alcalde, Rafael López Aliaga, informó que este lote incluye 47 coches, ocho locomotoras y cuatro contenedores con repuestos necesarios para el transporte.

Según el alcalde de Lima, los trenes serán almacenados en una zona del Parque de la Muralla para que la población pueda verlos. Además, reiteró la necesidad de realizar una mesa técnica y avanzar en la construcción de estaciones.

En otro punto, López Aliaga indicó que prefiere continuar dialogando con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para establecer la mesa técnica para poner en marcha el funcionamiento del tren Lima – Chosica.

“En el tema de soluciones concretas prefiero dialogar con el premier, con el cual tengo una relación desde antes que sea premier, para hacer una mesa sin políticos. Técnicos de la Municipalidad de Lima y técnicos del MTC, Colegio de Ingenieros, estrictamente técnica”, indicó el alcalde.

Recordemos que el primer lote de trenes donados llegó el 14 de julio como parte del proyecto de transporte impulsado por la Municipalidad de Lima para conectar Lima con Chosica.