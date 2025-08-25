Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados que llegaron al Callao: Los detalles. Foto: Municipalidad de Lima.
Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados que llegaron al Callao: Los detalles. Foto: Municipalidad de Lima.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

presentó el segundo lote de por la empresa estadounidense Caltrain, los cuales llegaron al puerto de el Callao.

El alcalde, , informó que este lote incluye 47 coches, ocho locomotoras y cuatro contenedores con repuestos necesarios para el transporte.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima tomará acciones legales contra el MTC por imponerles multa de S/160 millones

Según , los trenes serán almacenados en una zona del Parque de la Muralla para que la población pueda verlos. Además, reiteró la necesidad de realizar una mesa técnica y avanzar en la construcción de estaciones.

En otro punto, indicó que prefiere continuar dialogando con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para establecer para poner en marcha el funcionamiento del .

LEA TAMBIÉN: MML proyecta que Lima Norte sea un polo económico, ¿pero “demora” en Chancay lo frenará?

“En el tema de soluciones concretas prefiero dialogar con el premier, con el cual tengo una relación desde antes que sea premier, para hacer una mesa sin políticos. Técnicos de la Municipalidad de Lima y técnicos del MTC, Colegio de Ingenieros, estrictamente técnica”, indicó

Recordemos que el primer lote de trenes donados llegó el 14 de julio como parte del proyecto de transporte impulsado por la Municipalidad de Lima para .

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los trenes serán almacenados en una zona del Parque de la Muralla para que la población pueda verlos. Foto: Municipalidad de Lima.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los trenes serán almacenados en una zona del Parque de la Muralla para que la población pueda verlos. Foto: Municipalidad de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Robotaxis son “un cáncer”: taxistas de Nueva York arremeten contra vehículos autónomos de Waymo
Ejecutivo no teme posible censura del Gabinete Ministerial tras regreso de Santiváñez
Trump firma una orden para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como protesta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.