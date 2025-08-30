El voto digital será aplicado de manera gradual en las Elecciones 2026, empezando con grupos priorizados como policías, militares y peruanos en el extranjero. Foto: ONPE.
El voto digital será aplicado de manera gradual en las Elecciones 2026, empezando con grupos priorizados como policías, militares y peruanos en el extranjero. Foto: ONPE.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que para ejercer el en las será indispensable contar con DNI electrónico vigente y certificado digital actualizado.

De acuerdo con la norma que regula esta modalidad, podrán acceder al voto digital militares, policías, peruanos en el extranjero, así como personal que cumple labores esenciales, entre ellos bomberos y profesionales de la salud.

Para ello, será necesario que los electores dispongan de un DNI electrónico —en su versión 2.0 o en la más reciente 3.0— y, además, que tengan en regla su certificado digital, el cual tiene una vigencia de cuatro años.

“Y no es porque se le ocurra al Reniec, que es el que emite el certificado, sino porque hay una ley de firmas y certificados digitales que así lo establece”, indicó Willy Ramírez, miembro del pleno del JNE, a TV Perú.

El certificado digital, emitido por Reniec, tiene una vigencia de cuatro años y es indispensable para acceder al voto digital en 2026. Foto: Andina.
El representante del JNE invocó a los ciudadanos priorizados a verificar la vigencia de este documento.

“Muchas veces nos hemos olvidado la clave con la que nosotros recibimos nuestro certificado digital. Hay que acercarse a la oficina de más cercana y hay que actualizar, hay que validar este requisito indispensable. Si no, no podrán votar digitalmente”, puntualizó.

Ramírez Chavarry añadió que los comicios del próximo año servirán como una primera experiencia de alcance limitado para el voto digital, con la finalidad de incrementar su uso de manera progresiva en procesos electorales futuros.

