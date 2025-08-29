Con esta decisión, Reniec concreta la migración definitiva al documento electrónico, un proceso iniciado en 2024. | Foto: Andina
Con esta decisión, Reniec concreta la migración definitiva al documento electrónico, un proceso iniciado en 2024. | Foto: Andina
Después de más de dos décadas de circulación, el anunció que a partir de hoy dejará de emitir los tradicionales . En su lugar, los ciudadanos solo podrán tramitar el nuevo , tanto para mayores como para menores de edad, en todas las oficinas a nivel nacional.

El DNI azul, creado en 1997, y el amarillo, vigente desde el 2002, dejarán de imprimirse tras 28 y 23 años de existencia, respectivamente. Pese al cambio, ambos documentos seguirán siendo válidos hasta la fecha de su vencimiento, por lo que los ciudadanos no están obligados a cambiarlos de inmediato.

Con esta decisión, concreta la migración definitiva al documento electrónico, un proceso iniciado en 2024 con el objetivo de modernizar la identificación y reforzar la seguridad.

El cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que la versión 2.0, además de un chip criptográfico que garantiza la confidencialidad de la información y un código QR para verificaciones automáticas en plataformas físicas y digitales.

A la fecha, más de un millón de DNI 3.0 ya fueron entregados desde su lanzamiento en abril, cifra que se suma a los más de 4 millones de peruanos que poseen versiones anteriores del documento electrónico.

Costos y trámites

Durante el periodo de masificación, que va desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2025, informó que el DNI 3.0 tendrá el mismo costo que los documentos convencionales:

  • S/ 30 para mayores de 17 años.
  • S/ 16 para menores de edad.

El trámite aplica para inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos. Además, quienes hayan pagado antes del 27 de agosto por un trámite de DNI azul o amarillo podrán canjear ese pago por el primer sin costo adicional.

Los documentos electrónicos tendrán una vigencia de 10 años en adultos y 3 años en menores de hasta 12 años.

El DNI electrónico 3.0 no solo facilitará la identificación presencial y digital, sino que será pieza clave en la implementación del voto digital en las Elecciones Generales de 2026, según confirmó la ONPE. Asimismo, se proyecta que impulse el comercio electrónico y el acceso a servicios digitales en el país.

