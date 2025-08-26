Reniec. (Foto: Difusión)
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad , en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Red Alivia Perú, realizará una jornada gratuita de emisión del electrónico dirigida a personas con discapacidad, con el propósito de acercar la identidad digital a este grupo de ciudadanos y facilitar su acceso a los servicios digitales.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto, de 8:30 a.m. a 12:00 m., en la sede central del Conadis, ubicada en la avenida Arequipa 375, Cercado de Lima. En este espacio se instalará un módulo del Reniec que brindará orientación y gestionará directamente la emisión del documento electrónico, garantizando un procedimiento ágil y accesible.

“Hago un llamado a todas las personas con discapacidad a aprovechar este gran beneficio que el Reniec pone a disposición de la ciudadanía a nivel nacional. El DNI electrónico es un documento de vital importancia”, manifestó Sandra Piro, presidenta del Conadis.

LEA TAMBIÉN: Reniec advierte estafas por WhatsApp: sepa cómo identificar los riesgos

El MIMP a través del Conadis, seguirá articulando con las diversas entidades aliadas para acercar los servicios del Estado a la

