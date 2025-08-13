Si te mudaste y ahora vives en un distrito o provincia diferente al que aparece en tu documento nacional de identidad (DNI), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recomienda actualizar tus datos para obtener un DNI azul o electrónico, y te orienta paso a paso cómo hacerlo vía web o en sus oficinas de manera presencial.

Vía web:

Para actualizar la dirección de tu domicilio en tu DNI vigente sigue los siguientes pasos:

Paso 1

Paga la tasa correspondiente a través de www.pagalo.pe del Banco de la Nación o www.viabcp.com, agencias o agentes de dichos bancos:

DNI azul . Costo S/ 22 (código 00728)

. Costo S/ 22 (código 00728) DNI electrónico. Costo S/ 34 (código 00730)

Paso 2

Luego ingresa a www.reniec.gob.pe y busca la opción servicios en línea/ rectificación de domicilio o en el aplicativo DNI Bio Facial e ingresa los datos que solicitan.

Paso 3

Completa la declaración jurada y termina el trámite en la web del Reniec.

Paso 4

Luego elige cualquiera de las oficinas registrales para el recojo de tu nuevo DNI azul o electrónico.

De manera presencial:

El Reniec orientó a la ciudadanía que también pueden hacer este trámite de manera presencial en las más de 400 oficinas que tiene a nivel nacional, así como en los locales con captura en vivo y en locales para el trámite del DNI electrónico.

Solo basta con ingresar al siguiente enlace y elegir el lugar más cercano a tu domicilio o centro de trabajo.

El Reniec precisa que para recoger el DNI se debe verificar el estado del trámite en la web www.reniec.gob.pe y cuando esté al 100 % podrás recogerlo en la oficina seleccionada en el trámite.

Si el trámite se realiza cuando el DNI ha caducado o dentro de los 60 días previos a la fecha de vencimiento, el sistema no permitirá tramitar la rectificación de domicilio, por lo que se deberá solicitar la renovación del DNI.

Si tu DNI está vencido deberás pagar la tasa de renovación de S/ 30 (DNI azul) o S/ 41 (DNIe). Este trámite te permite actualizar todos los datos de tu DNI sin costo adicional y lo puedes realizar presencialmente o en la página web del Reniec.