Si tu bebé acaba de nacer y aún no lo has inscrito en el Reniec, es importante que sepas que puedes realizar este trámite de forma sencilla y sin costo. Registrar a un recién nacido no solo permite obtener su partida de nacimiento, sino que también habilita su primer Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual le permitirá acceder a servicios de salud, educación, subsidios y otros beneficios del Estado.

Este procedimiento puede realizarse mediante tres canales habilitados por Reniec: a través de la App DNI BioFacial, la Mesa de Partes Virtual o de forma presencial en una oficina registral. Es preciso señalar que el primer DNI continúa siendo gratis para los recién nacidos hasta un año de edad en todo el país durante el 2025.

Tres formas para inscribir a un recién nacido en Reniec:

1. Presencial: en Oficina Registral RENIEC

Pasos a seguir:

Acércate a la oficina de Reniec más cercana a tu domicilio. Puede ser una Oficina Registral u Oficina Registral auxiliar, la cual puedes ubicar en el hospital donde nació el menor.

Documentos requeridos:

Certificado de Nacido Vivo (online o físico).

DNI del padre o madre que realice el trámite.

No es necesaria la presencia del menor; si tiene más de 7 meses, sí se requiere para la toma de huellas biométricas del DNI electrónico.

2. Mesa de partes virtual

La inscripción puede hacerla el padre o la madre, ambos mayores de edad. Pasos a seguir:

Ingresa a la web oficial de RENIEC → Servicios en línea → Mesa de partes virtual.

Selecciona “Inscripción ordinaria de nacimiento” y completa el formato.

Llena correctamente el formato de solicitud de declaración jurada de inscripción ordinaria de nacimiento y adjunta los documentos exigidos: Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNVe) o el CNV físico.

(CNVe) o el CNV físico. La solicitud pasa por revisión de un registrador; luego puedes descargar el acta desde “Mis Documentos” o vía correo electrónico.

Hacer click en la opción "Inscripción ordinaria de nacimiento", de la Mesa de Partes virtual. Foto: Captura Reniec.

3. A través de la App DNI BioFacial (Registro Digital de Nacimiento)

Debes inscribir al recién nacido dentro de los primeros 60 días calendarios desde la fecha de nacimiento. Pasos a seguir:

Descarga y usa la app DNI BioFacial en Android o iOS para verificar la identidad de la madre mediante reconocimiento facial.

Ingresa a registro digital de nacimiento y lee los requisitos, términos y condiciones antes de iniciar y seguir los pasos para elaborar el acta de nacimiento .

. El trámite debe ser iniciado por la madre mayor de edad, ya que aparece en el Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNVe) como titular.

Puedes incluir los datos del padre durante el proceso.

Tras completar el proceso, el acta de nacimiento es validada por un registrador civil y se entrega electrónicamente. De esta manera podrás descargar e imprimir el acta de tu bebé.

Inscribir a un recién nacido en RENIEC permite acceder a servicios esenciales como salud, educación y programas sociales desde los primeros meses de vida. Foto: Andina/ Referencial.

¿Qué es el Certificado de Nacido Vivo (CNV)?

Es un documento que emiten los establecimientos de salud al momento del nacimiento; reportado al sistema CNV en línea (ministerio de Salud y RENIEC).

Es requisito indispensable para obtener el acta de nacimiento y luego tramitar el DNI del menor.

DNI gratis para recién nacidos a nivel nacional todo el 2025

A inicios de año, el Reniec anunció el regreso de la campaña de entrega gratuita del primer DNI para los recién nacidos en todo el país durante el 2025.

Los padres deberán inscribir a los menores en las oficinas registrales auxiliares ubicadas en distintos hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, oficinas registrales, agencias o puntos de atención del Reniec, así como en los centros de salud periféricos de las redes asistenciales.

Cabe mencionar que durante el 2024, esta iniciativa permitió la emisión de 395 475 DNI en el país, 201 729 para niños y 193 746 para niñas. La mayor cantidad de entregas se produjo en Lima (116 230), seguido de La Libertad (26 872), Piura (21 411) y Cajamarca (20 811).