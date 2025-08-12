Elecciones 2026: El 14 de octubre vence plazo para actualizar DNI antes del cierre del Padrón Electoral. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
Elecciones 2026: El 14 de octubre vence plazo para actualizar DNI antes del cierre del Padrón Electoral. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
El 14 de octubre vence el plazo para que los peruanos, mayores de 18 años, renueven su (DNI), con el objetivo que sus datos estén actualizados y figuren en el Padrón Electoral para las , informó el (Reniec).

Según precisó la entidad, luego de esa fecha cualquier actualización que se haga en el DNI no aparecerá en el , el cual se elabora con la información vigente hasta el cierre del plazo establecido.

Esto quiere decir que, si un ciudadano se mudó y no actualiza su dirección antes del 14 de octubre, su nuevo domicilio no aparecerá en el . Entonces, tendría que votar en un lugar distinto.

Cabe precisar que, si el ciudadano sigue con el DNI amarillo, la foto tomada en cuando era niño, permanecerá y podría causar confusión en la mesa de votación.

El Reniec recordó que es indispensable tener el para votar, ya que uno caducado afecta los derechos civiles y puede limitar .

Asimismo, exhortaron a los ciudadanos, en territorio nacional y extranjero, a renovar o actualizar la información de con anticipación.

