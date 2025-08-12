Benjamín Netanyahu rechazó la posibilidad de un acuerdo parcial con Hamás. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Benjamín Netanyahu rechazó la posibilidad de un acuerdo parcial con Hamás. (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Redacción Gestión
El primer ministro de Israel, , rechazó la posibilidad de lograr un acuerdo parcial de alto el fuego y liberación de rehenes con .

En una entrevista con el canal israelí i24, descartó esta posibilidad tras señalar “estaban engañando”.

“Creo que lo hemos dejado atrás (…) Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos (…), pero resultó que solo nos estaban engañando”, precisó.

aseguró que quiere a “todos” los rehenes israelíes en manos de Hamás, tanto los vivos como los muertos, y que eso es lo que busca Israel.

Estas declaraciones fueron realizadas después de que el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, indicara que su país está conversando con para revivir la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Esa propuesta incluye una tregua de 60 días en los que deberá liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos.

Además, este acuerdo incluye un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la , algo a lo que Israel no accede.

precisó que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que no haya logrado todos sus objetivos, que incluyen la desmilitarización de la y la eliminación total de Hamás.

Elaborado con información de EFE.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una sesión plenaria en el Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una sesión plenaria en el Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)

