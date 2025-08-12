El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la posibilidad de lograr un acuerdo parcial de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás en Gaza.

En una entrevista con el canal israelí i24, el funcionario descartó esta posibilidad tras señalar que el grupo “estaban engañando”.

“Creo que lo hemos dejado atrás (…) Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos (…), pero resultó que solo nos estaban engañando”, precisó.

Netanyahu aseguró que quiere a “todos” los rehenes israelíes en manos de Hamás, tanto los vivos como los muertos, y que eso es lo que busca Israel.

Estas declaraciones fueron realizadas después de que el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, indicara que su país está conversando con Hamás e Israel para revivir la propuesta de alto el fuego del enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Esa propuesta incluye una tregua de 60 días en los que Hamás deberá liberar a diez rehenes vivos en Gaza y otros 18 muertos.

Además, este acuerdo incluye un periodo en el que las partes tienen que negociar el final definitivo de la guerra en Gaza, algo a lo que Israel no accede.

Netanyahu precisó que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que no haya logrado todos sus objetivos, que incluyen la desmilitarización de la Franja de Gaza y la eliminación total de Hamás.

Elaborado con información de EFE.