El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país lanzará una ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, las cuales considera como los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

Este anuncio lo realizó durante una conferencia ante la prensa internacional en Jerusalén. Ahí también precisó que la condición previa a lanzar esta ofensiva es la creación de unas “zonas de seguridad”, cuya ubicación no detalló.

Según precisó, a estos lugares será donde se desplazará la población y en las que Netanyahu aseguró que se le dará comida, agua y atención médica. Cabe recordar que, a principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir “campos de concentración” de facto.

El funcionario israelí no detalló cuándo el Ejército forzará estos desplazamientos, si bien sí señaló que por el momento el objetivo es movilizar a la población de uno de estos “bastiones”, la ciudad de Gaza.

“El plazo que hemos fijado para esta actuación es muy pronto. Quiero decir, primero vamos a permitir que se establezcan las ‘zonas seguras’, instalaciones a las que llevar a la población civil de la ciudad de Gaza para que pueda salir, igual que salieron de Rafah”, anunció Netanyahu en la rueda de prensa,

Israel designó Rafah como la ciudad a la que la población tenía que evacuar hasta que, el 6 de mayo de 2024, el Ejército lanzó una operación contra ella, forzando el desplazamiento de los 1.4 millones de personas que allí se refugiaban hacia las costas sureñas de Mawasi y otros puntos de Gaza.

Estos dos bastiones son las áreas a las que Israel ha ordenado a la población de Gaza desplazarse en numerosas ocasiones en los últimos meses ante el avance de sus tropas y donde se hacina la mayoría de la población.

Se estima que casi un millón de personas se refugian en la ciudad de Gaza, mientras que a finales de junio la ONU situaba en unos 425 mil los desplazados en Mawasi.

Netanyahu aseguró que Israel controla militarmente entre el 70 % y el 75 % de Gaza, aunque la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) eleva este porcentaje al 86.3 %, teniendo en cuenta tanto las zonas bajo control militar como aquellas bajo órdenes de evacuación.

Elaborado con información de EFE.