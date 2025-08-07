El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante un evento en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén el 27 de julio de 2025. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP
El l, , afirmó que su país quiere tomar el , territorio en disputa con Palestina, pero no gobernarla.

Estas declaraciones se dieron durante una entrevista realizada por la cadena Fox News, poco antes de una reunión de su gabinete de seguridad para discutir los planes de guerra en el territorio palestino.

“Tenemos la intención (…) Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla”, cuando se le preguntó en una entrevista si tomará el control de “”, un territorio donde viven alrededor de dos millones de palestinos.

añadió que plantean entregar el territorio a las “fuerzas árabes”, las cuales, según precisa, “ofrecerán una buena vida”.

“Queremos entregársela a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y una buena vida. Eso no es posible con Hamás”, mencionó el funcionario.

Antes de que entre a una reunión con su gabinete de seguridad, un grupo de personas se concentraron cerca de la oficina del para pedir un acuerdo para liberar a los rehenes.

Familiares de los rehenes zarparon desde el puerto de Ascalón con la intención de acercarse a sus familiares en la De los 251 rehenes capturados durante el ataque de Hamás en 2023, todavía 49 están retenidos, incluidos 27 que, según el ejército, están muertos.

Cabe recordar que la presión internacional es cada vez mayor ante la situación de los más de dos millones de habitantes , después de que la ONU advirtiera de una “hambruna generalizada” en el asediado territorio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que al menos 99 personas han muerto a causa de la hasta ahora este año, aunque la cifra probablemente esté subestimada.

Elaborado con información de AFP.

Jerusalem (-), 07/08/2025.- Families and supporters of Israeli hostages held by Hamas in Gaza carrying chains, banners and pictures of the hostages protest outside the Israeli Prime Minister's office during a security cabinet session, to demand the immediate release of the hostages and the end of the war, in Jerusalem, 07 August 2025. (Protestas, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN
