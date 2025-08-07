La disputa diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Chinería escaló este jueves cuando, en una coincidencia cargada de simbolismo y tensión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro peruano, Eduardo Arana, encabezaron actividades oficiales a escasos kilómetros uno del otro, en la triple frontera amazónica.

Mientras Petro presidía en Leticia la ceremonia por el aniversario de la Batalla de Boyacá -acto que coincidió también con los tres años de su mandato-, Arana lideraba una comitiva de ministros en Santa Rosa de Loreto, distrito que está frente a Leticia, en una visita que buscó reforzar la presencia del Estado en medio del diferendo.

LEA TAMBIÉN: Migraciones ratifica soberanía peruana en frontera y reafirma presencia en Santa Rosa

Desde la capital del departamento del Amazonas, el presidente Gustavo Petro se refirió a las tensiones fronterizas y a la percepción de pérdida territorial en el contexto amazónico.

“Perdimos islas, perdimos selva amazónica, en una historia que también está por escribirse bien [...] Perú no es el enemigo, pero eso no significa que como antaño perdamos territorio. Perú tiene que responder, responsabilizarse de lo que está haciendo. Que me expliquen por qué a la que llaman isla Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si no se ha decidido con un acuerdo que sea del Perú. ¿Cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana?”, afirmó ante las Fuerzas Armadas, autoridades locales y un sector de la población.

Gustavo Petro en Leticia. Foto: Presidencia Colombia.

En su discurso, Petro agregó: “Otra vez nos proponen perder territorio, por eso es que estamos aquí. Porque el siglo XXI, como si no hubiéramos aprendido la lección histórica, también apareció inundado de división entre los colombianos... que la esclavitud tiene que llegar de nuevo a nuestra tierra, que el obrero y la obrera no deben tener salario digno”.

LEA TAMBIÉN: Visita de Eduardo Arana a Santa Rosa en Loreto coincidirá con presencia de Petro en Leticia

Distrito Santa Rosa

Del lado peruano, el premier Eduardo Arana llegó acompañado de los ministros de Defensa, Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social, para encabezar una jornada de acción cívica organizada por el Ejército del Perú. La actividad incluyó atención médica, entrega de ayuda humanitaria y encuentros con líderes comunales.

La presencia de la comitiva ministerial respondería a las recientes declaraciones del mandatario colombiano sobre la isla Chinería, territorio que ha sido históricamente reconocido como parte del Perú bajo tratados internacionales, pero cuya soberanía ha sido puesta en cuestión por Petro en discursos recientes.

Eduardo Arana en el distrito de Santa Rosa. Foto: PCM.

Chinería, una isla fluvial ubicada en el margen del Amazonas, ha sido el nuevo foco de tensión entre ambas naciones, que mantienen históricas relaciones diplomáticas y comerciales, pero que ahora se ven confrontadas por un reclamo territorial no reconocido oficialmente por Perú.

La coincidencia de ambos funcionarios en la frontera, en fechas patrias para Colombia, refuerza la lectura geopolítica del momento. Mientras Petro intenta marcar una narrativa de reivindicación amazónica y justicia histórica, el Perú refuerza su presencia institucional y militar en la zona.