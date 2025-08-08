Netanyahu acusa a Hamás de cometer el peor ataque al pueblo judío desde el Holocausto. Foto de Jack GUEZ / POOL / AFP
Redacción Gestión
aseguró que Alemania “premia al terrorismo de Hamás” tras decidir cancelar las exportaciones de armamento hacia para su incursión en la Franja de Gaza.

El mandatario sostuvo que “en lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás” está favoreciendo a este grupo que “cometió el ataque más horrendo contra el pueblo judía desde el Holocausto”.

LEA TAMBIÉN: Israel planea ocupación total de Gaza mientras la ONU ve “consecuencias catastróficas”

comunicó al canciller alemán Friedrich Merz su “decepción” tras bloquear el despacho de armas, que se dio tras aprobarse un nuevo plan militar para ocupar la ciudad palestina.

Un soldado israelí sentado detrás de un arma montada cerca de la frontera sur con la Franja de Gaza. (Foto de JACK GUEZ / AFP)
“El objetivo de Israel no es apoderarse de Gaza, sino liberarla de Hamás y permitir que se establezca allí un gobierno pacífico”, manifestó Netanyahu.

Según el Gobierno alemán, el no permite comprender cómo pretenden desarmar a Hamás, liberar rehenes y negociar un alto al fuego.

LEA TAMBIÉN: Población de Palestina vive una catástrofe humanitaria, alerta la ONU

“En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza”, hecho considerado sin precedentes dado que Alemania, de cierta manera, vela por los intereses israelíes tras la Segunda Guerra Mundial.

Con información de EFE.

