Benjamín Netanyahu aseguró que Alemania “premia al terrorismo de Hamás” tras decidir cancelar las exportaciones de armamento hacia Israel para su incursión en la Franja de Gaza.

El mandatario sostuvo que “en lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás” está favoreciendo a este grupo que “cometió el ataque más horrendo contra el pueblo judía desde el Holocausto”.

Netanyahu comunicó al canciller alemán Friedrich Merz su “decepción” tras bloquear el despacho de armas, que se dio tras aprobarse un nuevo plan militar para ocupar la ciudad palestina.

Un soldado israelí sentado detrás de un arma montada cerca de la frontera sur con la Franja de Gaza. (Foto de JACK GUEZ / AFP)

“El objetivo de Israel no es apoderarse de Gaza, sino liberarla de Hamás y permitir que se establezca allí un gobierno pacífico”, manifestó Netanyahu.

Según el Gobierno alemán, el plan de conquista de Israel no permite comprender cómo pretenden desarmar a Hamás, liberar rehenes y negociar un alto al fuego.

“En estas circunstancias el Gobierno Federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza”, hecho considerado sin precedentes dado que Alemania, de cierta manera, vela por los intereses israelíes tras la Segunda Guerra Mundial.

Con información de EFE.