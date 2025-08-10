La cifra de niños fallecidos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre aumentó a 100 desde el inicio de la ofensiva israelí, según reportó el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Según la entidad gubernamental, estas cifras indicarían que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores.

Los hospitales de la Franja reportaron que en el último fin de semana, cinco personas fallecieron por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado de la entidad de Sanidad.

Durante el mes de julio, las muertes en Gaza por falta de alimento aumentaron significativamente después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, el cual controla todos los accesos al territorio.

Asimismo, entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

El gobierno de Israel indicó que, en la última semana, comprendida entre el 3 al 9 de agosto, 1900 camiones de ayuda humanitaria “fueron recogidos y distribuidos” en Gaza.

Esto estima una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios, según las organizaciones humanitarias, para cubrir las necesidades de los gazatíes.

Recordemos que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que los palestinos soportan “una catástrofe humanitaria de proporciones épicas”, después de que varias agencias de la organización indicaran en que Gaza enfrenta una grave crisis de hambruna.

