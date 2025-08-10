Palestinos desplazados internos llevan bolsas de harina cerca de un punto de distribución de alimentos en Zikim, al norte de la Franja de Gaza, el 8 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
Palestinos desplazados internos llevan bolsas de harina cerca de un punto de distribución de alimentos en Zikim, al norte de la Franja de Gaza, el 8 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/MOHAMMED SABER)
La cifra de por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre aumentó a 100 desde el inicio de la , según reportó el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del.

Según la entidad gubernamental, estas cifras indicarían que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores.

reportaron que en el último fin de semana, cinco personas fallecieron por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado de la entidad de Sanidad.

Durante el mes de julio, las por falta de alimento aumentaron significativamente después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, el cual controla todos los accesos al territorio.

Asimismo, entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

indicó que, en la última semana, comprendida entre el 3 al 9 de agosto, 1900 camiones de ayuda humanitaria “fueron recogidos y distribuidos” en Gaza.

Esto estima una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios, según las organizaciones humanitarias, para cubrir las necesidades de los gazatíes.

Recordemos que el secretario general de la (ONU), António Guterres, advirtió que soportan “una catástrofe humanitaria de proporciones épicas”, después de que varias agencias de la organización indicaran en que Gaza enfrenta una grave crisis de hambruna.

Elaborado con información de EFE.

Palestinos desplazados llevan paquetes de alimentos mientras atacan camiones que transportan ayuda humanitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de agosto de 2025. (Foto de AFP)
