Una nueva edición del Clásico Provincial del fútbol costarricense se llevará a cabo este domingo 10 de agosto de 2025 cuando Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Club Sport Herediano en el Estadio Alejandro Morera Soto. En este artículo, te detallamos los horarios y los canales de televisión que debes sintonizar para verlo desde Estados Unidos, Centroamérica o cualquier lugar en el que te encuentres en dispositivos móviles, canales de TV y, también, los horarios.

LDA Alajuelense y Herediano listos para disputar el Clásico Provincial en Costa Rica, con transmisión en vivo para México, USA y todo el país. | Crédito: Liga Deportiva Alajuelense / Club Sport Herediano / Facebook / Composición Mag

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Saprissa por la final del Clausura 2024?

A partir de las 5:00 p.m. de San José se dará inicio al duelo entre Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Club Sport Herediano. Te comparto los horarios disponibles, según el lugar donde te encuentres.

17:00 horas de Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

18:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

19:00 horas de Canadá, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Bolivia

19:00 horas ET / 18:00 horas CT / 17:00 horas MT / 16:00 horas PT de Estados Unidos

20:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

¿En qué canal transmiten el partido entre Alajuelense y Saprissa?

FUTV Premium es el canal oficial para seguir todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente, existen dos plantes (semanal y mensual) que puedes contratarlos en Liberty o Kölbi. Aquí te explicamos la forma de hacerlo y así podrás disfrutar del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano por el Torneo Apertura.

PRECIOS DE FUTV PLANES ENVIAR SMS ¢275 Semanal (disponible para clientes Prepago) 606 de Liberty / 8008 de Kölbi ¢1100 Mensual (disponible para clientes Postpago) 606 de Liberty / 8008 de Kölbi

Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.

Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica .

. Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable .

. Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV .

. Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos .

. Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca .

. Canal 407 de Coopeguanacaste .

. Canal 782 de Cablecartago .

. Canal 97 de Cable Centro.

Canal 10 de Supercable.

Canal 16 de Plus TV.

Canal 12 de Cablevisión Occidente.

Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.

Canal 25 de Teleplus.

Canal 30 de Cable Pacayas.

Continúa la Liga Promerica 2025 con el choque entre Alajuelense y Herediano, disponible por FUTV y TDMAX. (Foto: Rafael Pacheco Granados

¿Cómo ver FUTV Premium vía TD MAX?

Todos los partidos del fútbol costarricense que transmite FUTV Premium los puedes ver por streaming descargando la app de TD MAX. De esta manera, podrás seguir los juegos desde tu teléfono celular, tablet, PC o smart TV (Roku, AppleTV, FireTV, AndroidTV o ingresando a la página web www.tdmax.com). Aquí te dejo los planes que, actualmente, se encuentra disponibles.

Si vives fuera del territorio costarricense, debes descargar e instalar un VPN en tu dispositivo de preferencia para que puedas acceder a FUTV Premium y/o TD Max online.