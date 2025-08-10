Una nueva edición del Clásico Provincial del fútbol costarricense se llevará a cabo este domingo 10 de agosto de 2025 cuando Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Club Sport Herediano en el Estadio Alejandro Morera Soto. En este artículo, te detallamos los horarios y los canales de televisión que debes sintonizar para verlo desde Estados Unidos, Centroamérica o cualquier lugar en el que te encuentres en dispositivos móviles, canales de TV y, también, los horarios.
None
A partir de las 5:00 p.m. de San José se dará inicio al duelo entre Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y Club Sport Herediano. Te comparto los horarios disponibles, según el lugar donde te encuentres.
- 17:00 horas de Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras
- 18:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 19:00 horas de Canadá, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Bolivia
- 19:00 horas ET / 18:00 horas CT / 17:00 horas MT / 16:00 horas PT de Estados Unidos
- 20:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay
¿En qué canal transmiten el partido entre Alajuelense y Herediano?
FUTV Premium es el canal oficial para seguir todos los partidos de la Primera División del fútbol de Costa Rica. Actualmente, existen dos plantes (semanal y mensual) que puedes contratarlos en Liberty o Kölbi. Aquí te explicamos la forma de hacerlo y así podrás disfrutar del clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano por el Torneo Apertura.
|PRECIOS DE FUTV
|PLANES
|ENVIAR SMS
|¢275
|Semanal (disponible para clientes Prepago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
|¢1100
|Mensual (disponible para clientes Postpago)
|606 de Liberty / 8008 de Kölbi
Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.
- Canales 17 (Analógico), 102 (Digital) y 711 (HD) de Cabletica.
- Canales 52 (Analógico), 224 (Digital) y 774 (HD) de Telecable.
- Canales 14 (Analógico), 508/730 (Digital) y 942 (HD) de Kolbi TV.
- Canales 22 (Analógico), 150 (Digital) y 722 (HD) de Cablesantos.
- Canales 16 (Analógico) y 47 (Digital) de Coopelesca.
- Canal 407 de Coopeguanacaste.
- Canal 782 de Cablecartago.
- Canal 97 de Cable Centro.
- Canal 10 de Supercable.
- Canal 16 de Plus TV.
- Canal 12 de Cablevisión Occidente.
- Canal 129 de Coope Alfaro Ruiz.
- Canal 25 de Teleplus.
- Canal 30 de Cable Pacayas.
¿Cómo ver FUTV Premium vía TD MAX?
Todos los partidos del fútbol costarricense que transmite FUTV Premium los puedes ver por streaming descargando la app de TD MAX. De esta manera, podrás seguir los juegos desde tu teléfono celular, tablet, PC o smart TV (Roku, AppleTV, FireTV, AndroidTV o ingresando a la página web www.tdmax.com). Aquí te dejo los planes que, actualmente, se encuentra disponibles.
Canales de FUTV, según tu cableoperador de preferencia, para ver los juegos de la Liga Promerica en Costa Rica.
Si vives fuera del territorio costarricense, debes descargar e instalar un VPN en tu dispositivo de preferencia para que puedas acceder a FUTV Premium y/o TD Max online.