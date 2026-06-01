La selección de Colombia volverá a salir al campo con la ilusión de seguir afinando detalles rumbo a la Copa Mundial 2026. Esta vez, el combinado cafetero se enfrentará a Costa Rica en un amistoso internacional que promete emociones , intensidad y un estadio completamente encendido en Bogotá. El encuentro se disputará el lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 6:00 p.m. (hora colombiana).

Con figuras de primer nivel y una afición que vive cada partido con pasión, Colombia buscará ofrecer un gran espectáculo frente a una selección costarricense que también quiere llegar en buena forma al Mundial. Miles de hinchas ya se preparan para seguir el compromiso EN VIVO desde televisión abierta y plataformas digitales, en una jornada que promete mucho fútbol desde la capital colombiana.

¿Qué canales transmiten Colombia vs. Costa Rica EN VIVO en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el amistoso entre Colombia y Costa Rica mediante señal abierta y streaming online. Las principales cadenas nacionales volverán a encargarse de la cobertura completa del partido con previa, narración y análisis en directo.

Canales confirmados 📺

Gol Caracol

Canal RCN

Caracol Play

RCN Deportes / Ditu

Además de la transmisión EN VIVO del partido, ambas cadenas ofrecerán programas especiales antes y después del amistoso desde Bogotá.

¿Cómo ver Gol Caracol EN VIVO online?

Los usuarios podrán seguir la transmisión de Gol Caracol desde televisión abierta en Colombia o mediante plataformas digitales oficiales. Una de las opciones más utilizadas es Caracol Play, servicio que permite acceder a contenidos EN VIVO desde celulares, tablets, Smart TV y computadoras.

Gol Caracol también suele compartir cobertura del partido mediante su sitio web y redes sociales oficiales con videos, alineaciones y minuto a minuto.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por Internet?

Otra alternativa para seguir el amistoso es mediante la señal online de Canal RCN EN VIVO. La cadena transmite los partidos de la selección colombiana tanto en televisión abierta como en plataformas digitales compatibles con dispositivos móviles y Smart TV.

Además, los usuarios pueden acceder a contenido complementario mediante RCN Deportes y Ditu, donde suelen emitirse análisis, entrevistas y cobertura especial del equipo cafetero.

Horarios del partido Colombia vs. Costa Rica

Colombia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México (CDMX): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 1:00 a.m. del martes 2 de junio