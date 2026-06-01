Desde el Campín de Bogotá, la Selección Colombia recibirá a Costa Rica este lunes 1 de junio, en lo que será un juego amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. Los de Néstor Lorenzo disputarán su último juego en casa y se quieren despedir de su gente por lo alto ante una selección costarricense que no participará del Mundial. A continuación, te dejo con la hora de inicio y los canales para ver este partido de Colombia vs. Costa Rica minuto a minuto.
¿A qué hora juega Colombia vs. Costa Rica por amistoso 2026?
La transmisión del partido de Colombia vs. Costa Rica por amistoso para el Mundial 2026 desde el Campín iniciará a partir de las 18:00 horas Colombia o 17:00 horas Costa Rica. Esta es la hora de inicio pactada para el último juego que dispute la Selección Colombia en casa previo a su participación en la Copa del Mundo. Aquí te dejo con más horarios para seguir el partido.
- Argentina: 20:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Chile: 19:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Estados Unidos: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT
- México: 17:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
¿Qué canal transmite Colombia vs. Costa Rica EN VIVO por amistoso 2026?
Mira el partido de Colombia vs. Costa Rica en TV abierta y Streaming Online. A continuación, te dejo con todas las opciones desde ambos países para que puedas ver este juego amistoso minuto a minuto desde el Campín de Bogotá previo al Mundial 2026.
- TV para Colombia: Canal RCN y GOL Caracol.
- TV para Costa Rica: TD Max y Repretel Canal 6.
Posibles formaciones de Colombia vs. Costa Rica
- Selección Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba o Luis Suárez.
- Selección de Costa Rica: Patrick Sequeira; Carlos Martínez, Juan Pablo Vargas, Fernán Faerron, Joseph Mora; Brandon Aguilera, Orlando Galo, Alejandro Bran; Jewison Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Contreras.