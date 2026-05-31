El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo de forma presencial el domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El evento reunirá a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, quienes pasaron al balotaje para definir al ganador de los comicios, y contará con señal de cobertura nacional a través de TV Perú, el canal del JNE y los principales canales de señal abierta y cable, como Canal N, América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, el debate podrá seguirse a través de plataformas digitales y redes sociales oficiales, lo que sin duda permitirá un alcance internacional.

Para este domingo 31 de mayo, el debate presidencial del JNE comenzará a las 8:00 p.m. (hora peruana) y cada uno de los aspirantes dispondrá de tiempos específicos para exponer sus propuestas, responder preguntas ciudadanas y ofrecer un mensaje final en una jornada que tendrá una duración aproximada de dos horas.

Transmisión en directo del debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 hoy, 31 de mayo. Siga la cobertura periodística, el horario oficial y los canales de televisión abierta para ver el evento gratis. | Crédito: JNE / Imagen editada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT

¿A qué hora empieza el debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026?

A continuación, los horarios aproximados por país para el inicio del debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 del domingo 31 de mayo:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del lunes 01 de junio: Reino Unido

02:00 horas del lunes 01 de junio: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

9:00 p.m. ET (hora de la costa este)

8:00 p.m. CT (hora del centro)

7:00 p.m. MT (hora de la montaña)

6:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

Fechas de las jornadas del debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026

El ciclo de debates presidenciales del JNE para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se divide en dos grandes fases:

Primera jornada: 24 de mayo

Segunda jornada: 31 de mayo

En la primera fecha se llevó a cabo el debate técnico rumbo a la segunda vuelta donde se reunió a 12 especialistas que explicaron las políticas de gobierno de sus respectivos partidos en caso de llegar al gobierno, mientras que en la segunda fecha los candidatos de las dos agrupaciones políticas participantes explicarán los mismos ejes temáticos para facilitar la comparación de propuestas por parte de la ciudadanía.

¿Qué temas se discutirán en el debate del JNE 2026?

La estructura temática del debate para el domingo 31 de mayo está organizada en cuatro bloques principales:

BLOQUE TEMA Primer bloque Seguridad ciudadana Segundo bloque Fortalecimiento del Estado democrático y DDHH Tercer bloque Educación y salud Cuarto bloque Economía, empleo y reducción de la pobreza

Guía de canales de televisión abierta y plataformas autorizadas para ver el Debate Presidencial de Segunda Vuelta del JNE 2026 en vivo hoy, 31 de mayo. Siga las propuestas de los candidatos en directo. | Crédito: JNE / Imagen editada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT

¿Cuáles son las reglas que los candidatos deben respetar durante el debate del JNE?

Aunque el detalle técnico de las reglas puede variar según el acta del JNE, en este tipo de debates se suelen aplicar lineamientos como:

Respeto estricto a los tiempos asignados para intervenciones, réplicas y dúplicas.

Prohibición de ataques personales, insultos o expresiones discriminatorias contra otros candidatos o grupos de la población.

Obligación de ceñirse a los temas de cada bloque y al formato definido (exposición inicial, réplica, contrarréplica, etc.).

Prohibición de mostrar propaganda electoral adicional (afiches, pancartas, objetos publicitarios) dentro del set de debate.

Respeto a las indicaciones del moderador y del equipo técnico del JNE en todo momento.

TL;DR - Horario y canales para ver el debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026

El debate presidencial de segunda vuelta del JNE 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se realizará de forma presencial el domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), con transmisión nacional y señal internacional.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el debate del JNE

¿Dónde se puede ver el debate?

Se transmitirá por TV Perú, el canal institucional del JNE y los principales canales de señal abierta y cable, además de plataformas digitales y redes sociales oficiales.

¿Cuánto dura cada debate?

La jornada tendrá una duración aproximada de 2 horas, dependiendo si se respetan los tiempos establecidos para las participaciones de los candidatos.

¿Cuántos debates hubo por la segunda vuelta electoral?

Este es el segundo y úlltimo debate previo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026. El pasado domingo 24 debatieron los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú y en esta oportunidad, harán lo propio sus respectivos candidatos presidenciales.