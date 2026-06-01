Antes de alistar las maletas para el viaje a la cita mundialista, Colombia se despide de su afición en el Estadio Nemesio Camacho, mejor conocido como “El Campín”, enfrentando a su par de Costa Rica. El encuentro de preparación de los dirigidos por Néstor Lorenzo se disputará este lunes 1 de junio a partir de las 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET y 4 p.m. PT en Estados Unidos) y será el penúltimo previo al debut en el grupo K de la Copa del Mundo 2026 donde tendrá como rivales a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

¿Quieres ver el juego en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión (RCN Deportes) en señal abierta, además de los cableoperadores Movistar TV, Claro TV y Tigo Star. Aquí te contamos cómo acceder a estos canales y no perderte ningún detalle del partido.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Costa Rica por amistoso a la Copa Mundial 2026?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Francia por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Costa Rica por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha : Lunes 1 de junio de 2026

: Lunes 1 de junio de 2026 Partido : Colombia vs. Costa Rica, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Colombia vs. Costa Rica, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Hora : 18:00 de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT)

: 18:00 de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) Canal : RCN Televisión

: RCN Televisión Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia