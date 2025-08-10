Los ministros de Asuntos Exteriores de ocho países europeos (España, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia) condenaron enérgicamente el plan anunciado por Israel de intensificar la ocupación y la ofensiva militar en la ciudad de Gaza.

A través de un comunicado conjunto, consideraron que esta decisión no hará más que agravar la crisis humanitaria y comprometer aún más la vida de los rehenes que quedan.

“Esta operación ocasionará una cifra inaceptablemente elevada de víctimas mortales y el desplazamiento forzoso de casi un millón de civiles palestinos”, advirtieron.

“Rechazamos terminantemente cualquier cambio demográfico o territorial en el territorio palestino ocupado. Las acciones en este sentido constituyen una violación flagrante del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”, agregaron en el texto.

“HAMÁS DEBE SER DESARMADO”

Para los ocho ministros, la intensificación de la ofensiva militar y la ocupación de la ciudad de Gaza representan un enorme obstáculo para la aplicación de la solución de los dos estados, única vía hacia una paz global, justa y duradera.

“La Franja de Gaza debe ser parte integrante del Estado de Palestina, junto con Cisjordania, incluido Jerusalén Este. El reconocimiento de Palestina y de Israel es la mejor garantía de seguridad para ambos y asegurará la estabilidad de la totalidad de la región”, se lee en el documento.

En ese sentido, recalcaron que siguen reclamando un acuerdo inmediato de alto el fuego y el cese definitivo de las hostilidades, la liberación inmediata de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada rápida, sin obstáculos y a gran escala de la ayuda humanitaria.

“Hamás no puede desempeñar ningún papel en la gobernació​n futura ni en los acuerdos de seguridad en Gaza, y debe de ser desarmado", concluyeron.

