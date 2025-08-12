Dólar a la baja en Perú: ¿Hasta cuánto bajará el precio de la divisa estadounidense?. Foto: GEC.
Dólar a la baja en Perú: ¿Hasta cuánto bajará el precio de la divisa estadounidense?. Foto: GEC.
ha mostrado una tendencia a la baja en Perú y en otros mercados mundiales debido a la expectativa de una próxima reducción de las

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.529. Por otro lado, el lunes cerró la jornada en S/ 3.535, según el

Cabe recordar que, durante el 2025, ha registrado una caída acumulada del 6.17% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

El gerente financiero de Caldemor Investment, Luis Calderón, en declaraciones a la agencia Andina, precisó que la expectativa de una baja en las tasas de interés de Estados Unidos se fortaleció después de declaraciones de dos directores de Sistema de la Reserva Federal (FED).

“Existe la expectativa de una baja de las tasas de interés en Estados Unidos, luego que dos directores de la FED afirmaron temprano sobre la posibilidad de recortar las tasas directrices en setiembre”, dijo el gerente financiero.

Posible baja del dólar a niveles prepandemia

Calderón argumentó que, si bajan las tasas en el país norteamericano, en el mundo. Esto derivaría a que los inversores buscarían mercados más riesgosos, pero con mejor rentabilidad, aumentando así la y presionando su cotización a la baja.

“Una rebaja de las tasas podría generar se abarate en los mercados globales. Ese es el sentimiento actualmente”, sostuvo el directivo.

Calderón señaló que los bancos en Perú están actualmente compran más soles que , lo que podría permitir que la moneda local siga apreciándose.

El gerente financiero mencionó que, si la FED llega a bajar su tasa de interés en septiembre, se estima que el descienda hasta 3.40 soles. Si esto ocurre, la regresaría a niveles anteriores a la pandemia, como los vistos en febrero de 2020, un mes antes de que la OMS declarara la pandemia de covid 19 en marzo de ese mismo año.

