El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes los efectos positivos que, según él, puede tener un dólar más débil sobre la economía estadounidense, especialmente en el contexto de su política arancelaria.

Desde la Casa Blanca, antes de partir rumbo a Escocia, el mandatario explicó que una depreciación del dólar puede potenciar el impacto de los aranceles impuestos por su administración.

“Hace que los aranceles valgan mucho más, que sea más fácil pagar la deuda y obtener una tasa de interés baja. Hay muchas cosas buenas que son difíciles de explicar a la gente” , declaró ante los periodistas.

Sus declaraciones llegan justo cuando se aproxima el plazo del 1 de agosto que Washington otorgó a sus socios comerciales para renegociar sus acuerdos. Si no se alcanza un consenso, Estados Unidos aplicaría nuevos gravámenes de forma unilateral, con tasas que podrían oscilar entre el 15% y el 50%, según lo previsto.

Los aranceles, recuerda la Administración Internacional de Comercio, se aplican sobre el valor de los bienes importados, incluyendo costos de flete e incluso seguros.

Cuando el dólar se debilita los productos importados que entran en Estados Unidos suben de precio, y por lo tanto el valor del arancel aplicado es más elevado en términos absolutos porque se aplica a un precio más alto en dólares.

Para Trump, la caída del dólar refuerza los efectos de sus aranceles y dinamiza sectores como el turismo y las exportaciones. (Foto: Freepik)

Trump afirma que hay beneficios de un dólar débil

Aunque Trump aseguró no estar promoviendo un dólar más débil, reconoció que esta coyuntura tiene efectos económicos positivos.

“Soy de los que prefieren un dólar fuerte, pero un dólar débil te hace ganar muchísimo más dinero. Cuando hay un dólar fuerte, algo que suena bien, no hay turismo. No se pueden vender fábricas, ni camiones, ni nada. Es bueno para la inflación, pero eso es todo. Y no tenemos inflación”, añadió Trump.

El índice del dólar estadounidense, que mide su desempeño frente a una canasta de seis monedas internacionales —incluyendo el euro, el yen y la libra—, ha retrocedido un 6,29% en el último año.

El líder republicano reprochó a Japón, Corea del Sur y China haber sacado beneficio de su propia divisa débil. “Lo único que quieren es una moneda débil. Siempre están peleando por eso y así es como realmente han dominado a lo largo de los años”, afirmó.

El presidente evitó referirse a los análisis de expertos financieros que relacionan la reciente pérdida de valor del dólar con la creciente preocupación del mercado por la sostenibilidad del déficit fiscal estadounidense, una señal que ha generado cierta desconfianza entre los inversionistas.

Con información de EFE.