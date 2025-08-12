En mi búsqueda de películas breves pero de gran impacto, de esas que te capturan desde el inicio y no te dan respiro, me he encontrado con la dificultad de hallar propuestas originales y poco predecibles. Sin embargo, recientemente di con una fantástica cinta de acción y ciencia ficción que, francamente, superó todas mis expectativas.

Lo primero que me llamó la atención fue que el protagonista es Nicolas Cage, un actor que, aunque ha tenido altibajos, cuando le dan un papel interesante, lo clava. En 96 minutos, logra llevarnos por una historia que mezcla acción, suspenso, poderes paranormales y una amenaza nuclear. Todo eso en menos de hora y media. Y lo mejor: la tienes ya disponible en Netflix.

Además, si eres fan de las historias con un toque de ciencia ficción bien planteada, vas a disfrutar este viaje. Está inspirada en un cuento del legendario Philip K. Dick, el mismo detrás de clásicos como “Blade Runner” y “Minority Report”. Así que ya con eso te das una idea de la calidad de la premisa.

La película se llama “El Vidente” (Next, en inglés) del año 2007, y sí, entiendo si el título no te suena mucho, pero te aseguro que vale cada minuto.

Imagen promocional de "El vidente", película de Nicolas Cage que está disponible en Netflix (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

La historia gira en torno a Cris Johnson, interpretado por Nicolas Cage, un mago que trabaja en Las Vegas bajo el nombre de Frank Cadillac. Pero su acto es más real de lo que parece: tiene la capacidad de ver el futuro, aunque solo los próximos dos minutos. Esta habilidad, que ha mantenido en secreto, le sirve para vivir sin llamar la atención, ganando en los casinos con jugadas calculadas y evitando problemas.

Pero todo cambia cuando una agente del FBI, Callie Ferris (Julianne Moore), lo descubre y decide reclutarlo para una misión urgente: encontrar una bomba nuclear que está por estallar en suelo estadounidense. En medio de esta persecución, Cris conoce a Liz Cooper (Jessica Biel), una mujer que parece alterar el alcance de su poder, permitiéndole ver más allá del límite habitual. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente intensas.

ACTORES Y PERSONAJES

Nicolas Cage como Cris Johnson

Julianne Moore como Callie Ferris

Jessica Biel como Liz Cooper

Thomas Kretschmann como el Sr. Smith

Tory Kittles como Cavanaugh

Peter Falk como Irv

Jim Beaver como Wisdom

Enzo Cilenti como el Sr. Jones

Jason Butler Harner como Jeff Baines

José Zúñiga como Jefe de Seguridad Royal

¿POR QUÉ VERLA?

No es una película con efectos descomunales ni diálogos profundos, pero cumple con creces si lo que quieres es una historia bien contada, con tensión constante y un protagonista carismático. Además, tiene algo que no muchas cintas logran: juega con el tiempo de manera creativa. Cada vez que Cris usa su habilidad para esquivar el destino, te quedás al borde del asiento.

Otro punto fuerte es la dirección de Lee Tamahori, quien ya había demostrado su habilidad para el thriller con “xXx 2” y “Die Another Day”. Acá maneja muy bien el ritmo, sin perder tiempo en rellenos, y aprovecha al máximo la duración de 96 minutos.

Y por supuesto, ver a Nicolas Cage en un rol donde se lo toma en serio, con acción real y suspenso bien dosificado, es un verdadero placer. Para quienes crecimos con sus películas en los 90 y 2000, este es uno de esos papeles donde realmente se luce.

Imagen promocional de "El vidente", película de Nicolas Cage que está disponible en Netflix (Foto: Paramount Pictures)

¿CÓMO VER “EL VIDENTE”?

La buena noticia es que “El Vidente” está disponible ahora mismo en Netflix. Solo necesitas una cuenta activa y 96 minutos libres (que te prometo se van a pasar volando). En resumen, si tienes ganas de una peli de acción con un giro de ciencia ficción, protagonizada por un Nicolas Cage en su salsa, este título es fijo.