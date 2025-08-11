El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas (ONU), la cual se realizará en septiembre.

El funcionario anunció esta decisión, siendo una similar iniciativa similar a la de países como Francia y Reino Unido que también mostraron una inclinación al reconocimiento de Palestina.

“La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”, dijo Albanese durante una rueda de prensa.

Según precisó el funcionario, esta decisión fue adoptada durante una reunión del Gabinete de Gobierno realizada en Camberra, capital de Australia, y llega después de las críticas del país a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza.

“La situación en Gaza ha ido más allá de los peores temores del mundo. Se han perdido demasiadas vidas inocentes. El Gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y niega ayuda suficiente, alimentos y agua a personas desesperadas (…) Se trata de mucho más que trazar una línea en un mapa, se trata de entregar un salvavidas a la legalidad de Gaza”, remarcó Albanese.

El primer ministro australiano señaló que en las últimas semanas ha conversado sobre este tema con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo británico, Keir Starmer, entre otros líderes que también han anunciado que reconocerán a Palestina.

Cabe recordar que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó las posturas de varias naciones hacia el reconocimiento de Palestina y los calificó de “vergonzosos”.

Asimismo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, consideró este lunes que reconocer ahora el Estado de Palestina es un grave error, calificando el accionar como una “recompensa” al terrorismo.

“Estas declaraciones, de Australia y otros países, son una recompensa al terrorismo, un premio a los enemigos de la libertad y la democracia. Es un grave y peligroso error, que no va a ayudar a ningún palestino y, lamentablemente, no traerá de vuelta a ningún rehén”, puntualizó Herzog.

Elaborado con información de EFE.