Importar un vehículo en canales no oficiales puede salir caro. (Foto: Difusión)
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Daniel Seclen Parraguez
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Pese a la incertidumbre política, una constante en el país, la venta de vehículos continúa en aumento. Los consumidores buscan autos más baratos en un mercado automotor muy competitivo, por lo que la importación de estos se ha mostrado como una opción para la búsqueda del vehículo ideal.

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