Las elecciones generales 2026 en Perú parecen no mover la aguja en la economía nacional y, de hecho, los indicadores a enero van por buen camino. Al menos así lo analiza el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“[...] los indicadores adelantados a enero continúan mostrando un buen desempeño [...] Varios de los indicadores muestran la fortaleza del crecimiento de la economía”, comentó Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del BCRP.

En el periodo octubre 2025 - enero 2026, por ejemplo, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) interno creció 5.9% (solo en enero de este año, se incrementó 3.9%). El consumo interno de cemento se expandió 7.3% y la producción de electricidad aumentó 2.6%, ambos en el cuatrimestre mencionado. En los tres casos, son mejores resultados que en los primeros tres trimestres del 2025.

Un cuarto indicador, que llamó la atención, es el de importaciones de bienes de consumo duradero. Que aumente la compra de estos bienes, que son aquellos que no se consumen de inmediato y tienen una vida útil mayor, como autos, electrodomésticos o maquinaria, es un termómetro muy sensible de lo que está pasando en una economía.

La última data oficial, que es solo hasta noviembre del 2025, muestra que en los primeros 11 meses del año pasado, la importación de bienes de consumo duradores sumó US$ 5,432 millones, un crecimiento de 26.7%. En este periodo se destacaron: automóviles (24.6%), artículos de materiales plásticos (27%), motos y bicicletas (45%) juegos y tragamonedas (25.8%), artículos manufacturados diversos (18.9%), y el resto (26.6%).

La data preliminar de finales del 2025 e inicio del 2026 muestran un despegue importante. “[...] Las importaciones de bienes de consumo duradero están creciendo a tasas por encima de 20% [entre octubre 2025 - enero 2026”, refirió Montoro.

Es más, si solo se toma la data de enero último, se dispararon las compras al exterior: el mes pasado se registró un incremento por encima de 38%, según adelantó el BCRP.

Dos puntos son clave y pueden leerse entrelíneas de esta dinámica. Uno es la confianza en el consumidor y expectativas favorables, pues si una familia, por ejemplo, compra más refrigeradoras, laptops o vehículos importados, envían un mensaje: creen que su ingreso será estable en el futuro. El otro punto es que no todos los bienes duraderos necesariamente son para el hogar lo que puede también ser una medición de la percepción de los negocios.

Importaciones de bienes de consumo duradero. Fuente: BCRP

¿Cómo inició la economía de Perú en el 2026?

El 15 de febrero se conocerá la cifra oficial de crecimiento de la economía peruana en el 2025.

Pero, Montoro, adelantó los resultados: “La economía creció en diciembre y, en general, en el año 2025 alrededor de 3.4%. En el último mes del año, se vio una ligera caída del producto primario por minería e hidrocarburos, pero en el sector no primario destaca la construcción, en especial el consumo interno de cemento”.

Para enero de este año, la economía abre el 2026 con una expansión de 3.2% . “En la parte primaria, se registra una caída del sector pesquero. En la parte no primaria se ven tasas de crecimiento importantes sobre todo en construcción”, agregó el funcionario del BCRP.

Brecha de producto es cero

El PBI potencial, se puede resumir en términos sencillos, es el nivel máximo de producción que una economía puede alcanzar utilizando todos sus recursos (capital, trabajo y tecnología) de manera eficiente y, sobre todo, sin generar presiones inflacionarias.

En tanto, la brecha de producto puede simplificarse en la diferencia entre lo que la economía está produciendo realmente (PBI) y lo que podría producir (PBI potencial).

Por tanto, se abre la posibilidad de una brecha positiva (inflacionaria) -donde el PBI real supera al potencial y se enfrenta a una economía “recalentada”- o una negativa (recesiva) -donde el PBI real es menor al potencial.

En el caso de Perú, no está en ninguna de las casillas, pues su brecha de producto es cero, es decir, la economía se encuentra en su “punto de equilibrio” ideal o estado estacionario.

“La actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, esto implica -como se ve al analizar la brecha de producto- que no habría presiones de demanda [...]”, refirió Montoro.

Brecha de producto. Fuente: BCRP

Agregó: “El PBI potencial es de alrededor de 3%. El producto potencial y el PBI están alineados, no hay presiones de demanda".

Sin embargo, la discusión no recae si la brecha de producto es cero, sino en que el PBI potencial prácticamente se ha estancado en ese nivel y se alejó totalmente del pasado, cuando este indicador llegó a ser alrededor de 6%.

“El PBI potencial está relacionado al crecimiento de la productividad, el capital, inversión. Conforme aumente la productividad y la inversión, se esperaría aumente el producto potencial”, finalizó el funcionario.