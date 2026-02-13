U.S. one-hundred dollar banknotes are arranged for a photograph in Hong Kong, China, on Thursday April 23, 2020. Photographer: Paul Yeung/Bloomberg
U.S. one-hundred dollar banknotes are arranged for a photograph in Hong Kong, China, on Thursday April 23, 2020. Photographer: Paul Yeung/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Las políticas comerciales de Estados Unidos están creando un “nuevo orden mundial” a medida que los inversionistas cambian el dólar y las acciones estadounidenses por activos internacionales, según Michael Hartnett, de Bank of America Corp.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso propone noveno retiro de AFP y plantea devolución total a herederos
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este viernes 13 de febrero?
BCRP ve excepcionales términos de intercambio: ¿cómo lo sentirán bolsillos de peruanos?
BCRP mantiene tasa de referencia en 4.25% en febrero
Caída del bitcoin expone apuesta de Bukele y afecta deuda de El Salvador

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.