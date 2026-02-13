La política de la administración Trump de “acelerar la economía implica nuevas operaciones de ‘cualquier cosa menos el dólar’”, donde el excepcionalismo estadounidense se está transformando en un reequilibrio global, escribió el estratega en una nota.

Hartnett señaló que esto impulsará a las acciones internacionales, y los productores de materias primas en mercados emergentes se beneficiarán de una mayor demanda vinculada a la inteligencia artificial. También indicó que los inversionistas mantienen una menor exposición a China e India.

Acciones internacionales atraen mayoría de entradas este año | Flujos hacia acciones estadounidense se rezagan

Los flujos de dinero respaldan la visión de Hartnett . Los fondos de acciones en Europa, Japón y otros mercados desarrollados internacionales han atraído en conjunto US$ 104,000 millones este año, muy por encima de los US$ 25,000 millones que han ingresado a fondos en Estados Unidos, según la nota de BofA, que cita a EPFR Global.

Los activos estadounidenses se han visto sacudidos desde el histórico anuncio de aranceles del presidente Donald Trump en abril, que alimentó preocupaciones sobre el fin del dominio de Estados Unidos en los mercados económicos y financieros globales.

Michael Hartnett. Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Si bien Trump ha revertido desde entonces muchos de los gravámenes, el índice S&P 500 sigue rezagado frente a sus pares internacionales, mientras que un indicador del dólar ha caído 10% desde el cierre de 2024.

Hartnett ha mantenido una preferencia por las acciones internacionales desde finales de 2024, una apuesta que resultó acertada, ya que el avance de 15% del S&P 500 en ese período quedó por detrás del salto de 39% del índice MSCI ACWI ex-US.