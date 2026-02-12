Bukele, un ferviente defensor que hizo que el token fuera de curso legal junto con el dólar, ha seguido comprando un bitcoin por día, incluso cuando la última caída borró cientos de millones de dólares de las posesiones del gobierno y complicó las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un préstamo de US$ 1,400 millones.

El foco está ahora sobre él en los mercados financieros, donde los inversionistas han impulsado los seguros contra default (CDS) a su nivel más alto en cinco meses, lo que indica una creciente inquietud por la estrategia del país fuertemente basada en criptomonedas. Los bonos en dólares fueron los que más bajaron en los mercados emergentes la semana pasada, antes de reducir esas pérdidas en medio de un repunte generalizado de la deuda de los países en desarrollo.

Según inversionistas, el problema es que Bukele está poniendo a El Salvador en una situación de conflicto con el FMI, tanto al comprar bitcoines como al seguir retrasando la reforma del sistema de pensiones. Si se descompone el programa del FMI socavaría uno de los principales pilares de la deuda del país, que se había convertido en uno de los ejemplos más destacados de recuperación en los mercados emergentes, con una rentabilidad superior al 130% en los últimos tres años.

“El FMI podría estar en desacuerdo con los desembolsos que potencialmente se utilizan para agregar bitcoin”, dijo Christopher Mejía , analista de deuda soberana de mercados emergentes de T. Rowe Price. “La caída del bitcóin tampoco ayuda a calmar las preocupaciones de los inversionistas”.

Costo de seguro contra default de El Salvador se dispara

En respuesta a preguntas sobre el programa de El Salvador, el FMI dijo que las discusiones sobre la reforma de las pensiones y el bitcoin continúan, “centradas en comprender mejor las compras y en potenciar su transparencia y gobernanza general, en línea con los compromisos del programa”.

Un portavoz del gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.

Desde finales de enero, cuando bitcoin cayó más del 22%, los bonos de El Salvador con vencimiento en 2035 perdieron hasta 2.6 centavos por dólar antes de recuperarse esta semana.

Las fluctuaciones reflejan la importancia que ha adquirido la criptomoneda para las finanzas nacionales. La reciente ola de ventas de bitcóin —que ha caído un 46% desde su máximo de octubre— ha erosionado el valor de la inversión nacional, que ha caído de aproximadamente US$ 800 millones a unos US$ 500 millones, según cálculos de Bloomberg basados ​​en datos de la oficina Bitcoin del país. Sus reservas internacionales rondan los US$ 4,500 millones.

La segunda revisión del programa de préstamos del FMI está en pausa desde septiembre debido a la demora del gobierno en publicar un análisis de su sistema de pensiones, mientras continúa acumulando bitcoin a pesar de las reiteradas advertencias del Fondo. Se espera una tercera revisión en marzo, según un informe sobre el programa del FMI. Las revisiones están vinculadas a los desembolsos de préstamos.

“La compra continua de bitcoin, en nuestra opinión, crea algunos desafíos potenciales para las revisiones del FMI”, dijo Jared Lou , quien ayuda a gestionar el Fondo de Deuda de Mercados Emergentes William Blair. “El mercado reaccionaría bastante mal si el ancla que proporciona el FMI ya no existiera”.

Apoyo de EE.UU.

Aun así, la deuda de El Salvador parece haber tocado fondo y varios bonos aún cotizan por encima de par. Esto se debe, en parte, a que Bukele se ha alineado con la administración Trump, que tiene influencia sobre el FMI como su mayor accionista.

“Parece que el gobierno de Bukele se está apoyando en su relación aparentemente preferencial con EE.UU. para ampliar los límites del programa”, dijo el analista de Oppenheimer Thomas Jackson .

También plantea la cuestión de si El Salvador puede abandonar por completo el programa del FMI y, en cambio, depender de EE.UU. como respaldo financiero, dijo Katrina Butt , gestora de cartera en AllianceBernstein.

Bonos de El Salvador suben fuertemente en últimos tres años

Eso eliminaría uno de los pilares centrales que sustentan la inversión en la deuda de El Salvador en los últimos años.

Además de la ofensiva de Bukele contra la delincuencia, que ha reducido drásticamente la tasa de homicidios, su gobierno ha reducido su déficit fiscal (a alrededor del 3% del PBi para fines de 2025) y ha reconstruido los colchones de liquidez.

Moody’s Ratings cambió la perspectiva del país con calificación especulativa a positiva este mes, mencionando la adhesión del país al programa del FMI. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció que destinará US$ 1,300 millones a sectores como la vivienda y el turismo.

El país enfrenta pagos de bono por US$ 450 millones este año, que ascenderán a casi US$ 700 millones el próximo año, según datos recopilados por Bloomberg. También enfrentará un aumento en las obligaciones de deuda de pensiones, que ascenderán al 6% del PBI después de abril del próximo año.

Eso ha aumentado las apuestas para que Bukele trabaje con el FMI, dijo Jackson de Oppenheimer.

“Las grandes necesidades de financiación deberían ser un incentivo suficiente para volver a poner en marcha el programa”, dijo.