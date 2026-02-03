El bitcoin cayó a su nivel de precio más bajo desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca hace poco más de un año, eliminando las ganancias registradas desde la victoria electoral del presidente de Estados Unidos, conocido por su postura favorable a las criptomonedas.

La mayor criptomoneda por valor de mercado profundizó una racha bajista de casi cuatro meses y cayó por debajo de US$ 74,424.95, el nivel más bajo de 2025. El token ya había tocado ese precio el 7 de abril, luego de que el plan inicial de aranceles de Trump sacudiera a los mercados financieros a nivel global. Bitcoin acumula ahora una baja cercana al 15% en lo que va del año.

Pese a una Casa Blanca alineada con el sector cripto y a un fuerte avance de la adopción institucional, el bitcoin se ha desplomado más de 40% desde su récord de octubre. El derrumbe siguió a una ola de liquidaciones el 10 de octubre, provocada por nuevos comentarios de Trump sobre aranceles, que eliminó US$ 19,000 millones en apuestas apalancadas en tokens, un golpe del que el mercado cripto en general aún no logra recuperarse.

Más allá de la turbulencia de precios registrada en abril, bitcoin se había mantenido mayormente por encima del nivel de US$ 75,000 alcanzado el 6 de noviembre de 2024, un día después de la reelección de Trump, quien prometió políticas más favorables para la industria de las criptomonedas.

El mercado ha enfrentado una presión bajista persistente desde octubre. Pese a un breve alivio durante la semana de Acción de Gracias, cuando bitcoin repuntó cerca de 7%, el clima volvió a deteriorarse en diciembre.

Las preocupaciones de los inversores se han mantenido elevadas en medio de vientos económicos en contra. Las acciones, por su parte, han tenido dificultades para recuperarse ante un bajo apetito por riesgo y temores persistentes sobre una burbuja en inteligencia artificial.

“El sentimiento cripto está tocando fondo”, dijo Augustine Fan , socio de la plataforma de opciones cripto SignalPlus en Hong Kong. “La volatilidad finalmente aumentó tras un año de caída sostenida, mientras los operadores buscaban cobertura y los mercados operan en modo bajista, con los máximos históricos ahora como un recuerdo lejano”.

Si bien algunos tenedores institucionales se han mantenido firmes, la participación minorista se ha debilitado, mientras grandes inversores de largo plazo en bitcoin han vendido activos por miles de millones de dólares.

El índice MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, que sigue a los 50 activos digitales más pequeños dentro de una canasta de 100, también se desplomó cerca de 70% durante el último año.

Las llamadas altcoins han tenido un desempeño ampliamente inferior al de bitcoin y ether desde que las dos mayores criptomonedas por valor de mercado recibieron la aprobación en EE.UU. para productos cotizados en bolsa, lo que atrajo dinero institucional. Sin embargo, los ETFs al contado de esos activos —con una proporción significativa en manos de inversores minoristas— registraron salidas por miles de millones de dólares en noviembre.