El oro y el bitcoin iniciaron la segunda semana de 2026 con ganancias, en un contexto marcado por los recientes acontecimientos en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos durante el fin de semana. El metal precioso avanzó 2.28%, mientras que la principal criptomoneda subió 1.36%.

Según el análisis de Renta 4, los mercados están incorporando principalmente la información conocida en los últimos días en relación con la situación venezolana. No obstante, la firma señala que la asunción de Delcy Rodríguez a la presidencia, luego de la detención de Nicolás Maduro, “no parece implicar un cambio radical de gobierno”.

En detalle, la onza troy de oro se negociaba a US$ 4.431,20 a las 10:00 horas (9:00 GMT), de acuerdo con datos de Bloomberg recogidos por EFE, reflejando una subida de 2.28% frente al cierre del viernes. La plata también mantenía una trayectoria ascendente, con un alza de 4.08%, hasta los US$ 75,79.

El bitcoin, por su parte, registraba un incremento de 1.31%, alcanzando los US$ 92.437,44.

En contraste, los precios del petróleo mostraban retrocesos . El crudo Brent bajaba 1.23% y se cotizaba en torno a los US$ 60 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, caía 0.56%, hasta los US$ 56,96 por barril.

Como se sabe, el último sábado Estados Unidos llevó a cabo una intervención en Venezuela, un hecho que reavivó la incertidumbre política y geopolítica en la región. El episodio incluyó la detención del presidente Nicolás Maduro y la posterior asunción de Delcy Rodríguez, acontecimientos que han sido seguidos de cerca por los mercados internacionales.

Con información de EFE.