Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable LarrainVial Research, explicó que la cotización de la plata se mueve por un efecto de arrastre del desempeño del oro, al ser ambos metales preciosos.

A su vez, señaló que la cotización del metal dorado viene impulsada por inversionistas retail e institucionales, que están aumentando sus posiciones en oro, ante la debilidad del dólar.

La plata alcanzó máximos históricos en diciembre del 2025. (Foto: Akos Stiller/Bloomberg)

“Creo que es una expectativa totalmente razonable que los precios del oro y de la plata se sostengan en niveles altos”, dijo Ramos

Al cierre del 02 de enero, la plata cotizó en US$ 70.74, tras alcanzar un récord de US$ 84 el mes pasado.

“Al menos pensando en la primera parte del año, yo te diría incluso buena parte del 2026, considero que el precio del oro va a sostenerse en niveles elevados como los que estamos viendo ahora. Y en la plata sería algo bastante similar”, sostuvo el analista.

Ramos hizo énfasis en que las expectativas altas sobre los metales preciosos tienen origen en el cuestionamiento a la fortaleza del dólar estadounidense.

El presidente de la Fed, Jerome Powell. (Foto: Diseñado por Freepik)

“El tema de la Fed termina siendo bastante clave de cara al comportamiento que tenga en términos de política monetaria en el 2026”, añadió.

Una expectativa de menores tasas de interés en EE.UU., genera presiones a la baja sobre el dólar, y, al mismo tiempo, presiona los precios de los metales preciosos al alza, pues ganan atractivo como activo refugio en lugar del billete verde.