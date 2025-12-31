El descenso fue casi generalizado contra las principales monedas (-9.5%) e inició con claridad desde la asunción del republicano en enero. Las restricciones comerciales impuestas por EE.UU., contra lo que se pensaba, afianzaron el comportamiento bajista del dólar.

El mismo efecto tuvo el debilitamiento institucional y fiscal en ese país a partir de medidas anunciadas por sus autoridades.

En escenarios de ese tipo, de aversión al riesgo, lo usual era, hasta antes del 2025, que los inversionistas se refugiaran en el dólar; pero cierta pérdida de confianza en la divisa a raíz de las políticas gubernamentales en EE.UU., que se teme deterioren su economía y sus finanzas públicas, aceleraron la baja del billete verde.

Medular para ese declive fueron también los tres recortes de la tasa de interés de la Fed (Reserva Federal o Banco Central estadounidense) este año a un nivel de 3.75% y los dos que el mercado anticipa en el 2026.

Políticas económicas de Trump hacen prever un deterioro de la actividad en EE.UU., lo que debilita al dólar. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Mayor caída del dólar ante el sol en la historia

En el plano local, el dólar descendió 10.6% en el 2025 frente al sol (de S/ 3.761 a S/ 3.363), la mayor caída anual en la historia, desde que el nuevo sol instituido en 1991 con la reforma económica reemplazó al inti.

En el contexto internacional descrito, de un dólar débil y la búsqueda de alternativas a esa divisa, los metales ganaron inusitada fuerza con récords sucesivos del cobre, oro y plata, lo que redundó en un ingente ingreso del billete verde ligado a las exportaciones peruanas, y en una balanza comercial superavitaria en casi US$ 33,000 millones este año.

Balanza comercial superavitaria en casi US$ 33,000 millones abate al dólar en Perú.

¿Dólar deja de ser refugio para inversionistas?

Ese flujo de divisas fue un revulsivo en el mercado cambiario que provocó la inédita caída del dólar, aunque lamentablemente también incidió en esa tendencia el ingreso de divisas proveniente de la minería ilegal, según revelaron a este diario el executive director-sales & trading head de BTG Pactual, Félix Olivares, y el portfolio manager de Blum, Diego Marrero (Gestión 20.11.2025).

Olivares resume así las razones del bajón del dólar: “En primer lugar la debilidad del dólar global es la variable relevante. A ello se suman los altos precios de comoditas que el país exporta, y las exportaciones de la minería ilegal”.

A su vez, el decaimiento global del dólar se da por las nuevas dinámicas del presidente de EE.UU., que ocasionan gran volatilidad e incertidumbre; y la baja de la tasa de interés de la Red, explica.

Si bien el dólar no perdió a cabalidad su condición de activo refugio, algunos inversionistas asiáticos, europeos y latinoamericanos que adquieren valores estadounidenses, como acciones o bonos, ahora han empezado a cubrirse del riesgo cambiario (por la baja del dólar) mediante la compra de derivados, detalla.

“Ese cambio se está dando en las políticas de inversiones, lo que provoca, al tomar esas coberturas, que las otras monedas se fortalezcan contra el dólar”, refiere Olivares.

Félix Olivares, de BTG Pactual Perú, revela una razón adicional de la caída de dólar.

¿Cuándo romperá el dólar los S/ 3.30?

Su perspectiva es que en el 2026 el dólar siga perdiendo terreno frente al sol. En el primer trimestre, antes de las elecciones, la divisa acentuaría la baja a menos de S/ 3.30 por la mayor oferta del billete verde relacionada con el pago de impuestos de empresas.

Luego, con un desenlace de los comicios benigno o al menos con candidatos finalistas “no destructivos”, la divisa seguiría su trayectoria decreciente, estima.

Incluso en un escenario negativo en el que venza un candidato no amigable con el mercado, el dólar se acercaría a S/ 3.50, pero luego volvería a caer, para posteriormente elevarse pero sin llegar a los S/ 4, “porque sabemos cómo reacciona el BCR”, dice el ejecutivo de BTP Actual.

Jorge Ramos, director de mercado y relación con inversionistas de Fibra Prime, coincide en que el año venidero debería ser favorable para el sol, pues confluyen variables que menguan al dólar, como el cambio de matriz energética, que requiere cobre. “Aún hablamos de ciclo de commodities, pero hay un cambio estructural que es la transición de matriz; y también hay una apreciación de los metales preciosos”, sostiene.

Lo anterior implica más ingresos de dólares al país, lo que genera apreciación de la moneda nacional a tal grado que el BCR ha intervenido varias veces para moderar la tendencia, añade. “Desde el punto de vista macroeconómico los fundamentos son muy sólidos para el sol, y hay una caída global del dólar por el ciclo de bajas de tasas de la Fed, con el que el flujo de capitales se va a monedas de mayores retornos. Pero en lo político sí podría haber vientos en contra del sol, aunque tendría que surgir algo (una candidatura con posibilidades) muy extremo para que cambie mucho la tendencia del dólar”, afirma Ramos.

Pero antes del proceso electoral el dólar seguiría cediendo frente al sol, proyecta.