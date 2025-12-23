Luego de dos meses de letargo, el dólar en los mercados internacionales retomó a fin de noviembre el curso descendente que lo marcó este año (cae 9.4%).

El sesgo se reanudó ante las perspectivas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) bajaría su tasa este mes –lo que concretó el 10 de diciembre- y porque su postura tendió a flexibilizarse en medio de datos de debilitamiento del mercado laboral en ese país.

En la plaza local, por el contrario, la moneda estadounidense se ha mantenido, al cierre de cada sesión, por encima de S/ 3.36 desde el 5 de noviembre, cuando el BCRP hizo su primera compra de dólares desde el 2020; y ha oscilado entre ese nivel y los S/ 3.38, tal como adelantó gestion.pe

Pero no es solo a través de la compra directa de dólares que el instituto emisor interviene en el mercado cambiario para moderar la tendencia a la baja de esa moneda frente al sol. Lo hace también, y con gran intensidad, vía instrumentos derivados, los swap de venta, a los que deja vencer y no renueva –total o parcialmente- , porque, de esa forma, en la práctica, eleva la demanda por esa divisa en el mercado, sobre todo por parte de los bancos, y atenúa su descenso o evita que caiga rápidamente.

Desde el 5 de noviembre el dólar no baja de S/ 3.36 por intervenciones del BCRP. (Foto: GEC)

¿Qué magnitud tienen las intervenciones del BCRP en el mercado cambiario?

Julio Velarde, presidente del BCRP, reconoció que “la intervención cambiaria enorme (este año) han sido los swap que han estado venciendo (sin ser renovados)”. “Es como si compráramos dólares”, añadió al presentar el reporte de inflación.

Esa intervención directa con swap es de tal magnitud este año que supera por amplio margen a las compras de dólares que el BCR hace al contado y que en el acumulado del 2025 alcanzan los US$ 2,062 millones. Las operaciones que implican el vencimiento neto de esos swap hasta el 18 de diciembre ascendían a USS$ 6,356 millones. Así, con ambos mecanismos las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario suman más de US$ 8,000 millones en el 2025.

Velarde refirió que en el 2021, “cuando ahorristas peruanos buscaron sacar su plata afuera, intervenimos vendiendo dólares en el spot (al contado) y con derivados (swap); ese enorme stock de derivados ha ido bajando (principalmente en el presente ejercicio)”.

Tan fuertes han sido en el 2025 las operaciones con swap para suavizar la tendencia declinante del dólar que su saldo hoy está por debajo de los US$ 6,500 millones, casi la mitad del observado a fin del 2024 (cerca de US$ 11,800 millones), según el banquero central.

Julio Velarde recalca que el BCRP solo interviene en el mercado cambiario para moderar las fluctuaciones, pero los gestores de fondos consideran que, por ahora, ha frenado la caída del dólar.

¿El BCRP congelará el dólar en S/ 3.36?

Ayer, el BCRP hizo las dos cosas: compró al contado US$ 323 millones y dejó que venzan swap por S/ 500 millones (US$ 148 millones). El billete verde, que tocó un mínimo de S/ 3.363, se revitalizó con esas intervenciones y culminó la sesión en S/ 3.368, una dinámica similar a la verificada desde noviembre.

El Banco Central tiene que intervenir porque la tendencia apreciatoria del tipo de cambio (dólar a la baja) es muy fuerte y justificada por el amplio superávit de la balanza comercial, alimentada por el ingreso de dólares de la minería pero también por la minería ilegal, en medio de un panorama político que ha mejorada mucho comparado con el imperante en el gobierno de Pedro Castillo, sostuvo el portfolio manager de Blum, Diego Marrero.

“El BCR busca moderar la fluctuación, pero ha moderado la apreciación (del sol ante el dólar) ha puesto un poco el freno (al dólar)”, dijo Marrero al mencionar que, acorde con su prédica, el rector monetario deberá acompañar la tendencia, o sea, permitir que el dólar baje de los niveles actuales si las presiones se refuerzan.

Así, el gestor de inversiones, así como los bancos, consideran que si se acentúa el flujo de divisas que ingresa al país y prevalece la mayor oferta, al ser un hecho y no un factor especulativo, el rector monetario permitiría que el dólar descienda algunos peldaños y abandone el S/ 3.36 que, por ahora, parece ser el nivel mínimo.