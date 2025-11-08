El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que las exportaciones peruanas cerrarían el 2025 con un récord histórico de US$ 85,000 millones, impulsadas por mayores volúmenes exportados y mejores precios internacionales. Así lo anunció la ministra Teresa Mera Gómez durante la inauguración del IV Foro de Diversificación Exportadora: “Conectando el Perú con el Mundo”, realizado por el Mincetur y Promperú en el marco del Día del Exportador.

Mera detalló que entre enero y setiembre de este año, los envíos nacionales alcanzaron US$ 62,864 millones, lo que representa un incremento de 17.3% frente al mismo periodo de 2024. “Estimamos alcanzar al cierre del 2025 un nuevo récord exportador, con un crecimiento superior al 12% respecto al año anterior”, sostuvo.

La ministra destacó la agenda de negociaciones comerciales con India, El Salvador y Emiratos Árabes Unidos , precisando que con este último país se iniciará en diciembre la primera ronda de negociaciones, la cual marcará el primer acuerdo comercial del Perú con una nación del Medio Oriente.

La ministra Teresa Mera destacó que el Perú busca consolidar su presencia en nuevos mercados y fortalecer la competitividad de las mipymes exportadoras. Foto: Mincetur.

“El mercado de Emiratos Árabes Unidos ofrece una gran oportunidad para la oferta exportable peruana, en especial para los sectores de agroexportación, minería y textiles”, indicó Mera.

Durante su intervención, también resaltó la ejecución del Programa de Diversificación de Mercados, que ha beneficiado a más de 700 mipymes de regiones como Piura, San Martín y Arequipa, promoviendo la llegada de nuevos productos peruanos a destinos de Latinoamérica, Asia, Oceanía y Europa.

El evento reunió a empresarios, consejeros económicos comerciales, compradores internacionales y representantes de gremios exportadores. Participaron además el ministro de la Producción, César Quispe; el viceministro de Comercio Exterior, César Llona; y el presidente ejecutivo de Promperú, Ricardo Limo, junto a representantes del cuerpo diplomático y de la cooperación internacional.