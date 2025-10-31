La empresa textil Incalpaca, especializada en la producción y exportación de artículos elaborados con fibra de alpaca y vicuña, proyecta cerrar el año con un aumento de 5% en sus despachos fabriles.

“Este año esperamos crecer 5%, una cifra menor a la estimada (10%) debido a la incertidumbre generada por el anuncio de aranceles a Perú por parte de Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados. Esta situación afectó los precios, elevó los costos de los clientes y llevó a algunos de ellos a reducir, aplazar o cancelar sus órdenes de compra”, explicó el gerente Comercial de la compañía, Juan Pablo Rivera, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El resultado contrasta con el desempeño del 2024, cuando la compañía incrementó su facturación en 15% impulsada por un plan agresivo de búsqueda y prospección de nuevos clientes, especialmente, en países asiáticos. Actualmente, la empresa exporta a Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, con una presencia destacada en Chile , y una oferta que abarca tejido plano, telas, accesorios y artículos para el hogar.

La fibra es clasificada manualmente por color, longitud y finura. (Foto: Richard Hirano)

Portafolio de Incalpaca

La empresa entre sus principales clientes internacionales tiene a Max Mara, TJ Maxx y Dillard’s; además, de empresas que adquieren productos intermedios para su transformación final.

“Incalpaca comenzó con sweaters de alpaca y luego diversificó su portafolio hacia telas, mantas, bufandas y abrigos. Más recientemente, incursionamos en una línea de hogar que incluye duvet inserts (edredones) de algodón rellenos de fibra de alpaca; y alfombras”, detalló.