Inicialmente, Incalpaca proyectaba crecer 10% este año.
La , especializada en la producción y exportación de artículos elaborados con, proyecta cerrar el año con un aumento de 5% en sus despachos fabriles.

“Este año esperamos crecer 5%, una cifra menor a la estimada (10%) debido a la incertidumbre generada por el anuncio de aranceles a Perú por parte de Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados. Esta situación afectó los precios, elevó los costos de los clientes y llevó a algunos de ellos a reducir, aplazar o cancelar sus órdenes de compra”, explicó el gerente Comercial de la compañía, Juan Pablo Rivera, a la .

El resultado contrasta con el desempeño del 2024, cuando la compañía incrementó su facturación en 15% impulsada por un plan agresivo de búsqueda y prospección de nuevos clientes, especialmente, en países asiáticos. Actualmente, la empresa exporta a Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, con una presencia destacada en Chile, y una oferta que abarca tejido plano, telas, accesorios y artículos para el hogar.

La fibra es clasificada manualmente por color, longitud y finura.
Portafolio de Incalpaca

La empresa entre sus principales clientes internacionales tiene a Max Mara, TJ Maxx y Dillard’s; además, de empresas que adquieren productos intermedios para su transformación final.

“Incalpaca comenzó con sweaters de alpaca y luego diversificó su portafolio hacia telas, mantas, bufandas y abrigos. Más recientemente, incursionamos en una línea de hogar que incluye duvet inserts (edredones) de de alpaca; y alfombras”, detalló.

