Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca, resaltó que la firma cerró el 2024 con un crecimiento de casi 15% en comparación al año anterior, impulsado principalmente por el desempeño de las tiendas retail y la recuperación del turismo.

“Las tiendas que tenemos actualmente lograron una mejor performance que el año pasado, y eso se debe a la temporada de frío en el Perú, que impulsó las ventas. Además, la mayor estabilidad política favoreció la llegada de más turistas”, dijo a Gestión.

Este impulso se ha mantenido en estos tres primeros meses, ya que la firma reportó un aumento de sus ventas del 8% frente al mismo período del año pasado.

“A nivel de ventas, ya se observa una mejora este año y esperamos que la tendencia se mantenga, con un flujo constante de turistas. Aún no hemos entrado en la temporada alta de frío, por lo que estamos a la expectativa de que, a partir de mayo, el clima y el turismo, impulsen aún más nuestro desempeño”, explicó.

Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca.

Incalpaca expande su marca Kuna y Alpaca 111

Actualmente, la empresa textil tiene 30 tiendas a nivel nacional y proyecta inaugurar cuatro nuevas tiendas de la marca Kuna durante este año. Hace poco abrieron una local en Arequipa. “Tenemos una tienda Kuna en el nuevo NH Hotel, que está próximo abrir”, destacó el ejecutivo.

Sin embargo, tres de ellas se encuentran en pausa debido a retrasos en la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

“En las últimas conversaciones que hemos tenido, aún no nos han confirmado una fecha. Nos indicaron que, como máximo la próxima semana, el aeropuerto debería pasar la inspección pendiente. A partir de eso, nos darían una fecha definitiva. (...) Estimamos que este proceso podría retrasarse unos dos meses más”, estimó.

En dicho aeropuerto, la firma tiene dos tiendas Kuna y una de Alpaca 111, y que ya están listos para entrar en funcionamiento.

Respecto al peso de cada marca dentro de su operación comercial, queda claro quién lidera: el 80% de sus tiendas funciona bajo la marca Kuna, mientras que el 20% restante pertenece a Alpaca 111, marca que fue recientemente relanzada (antes Incalpaca Store). “Alpaca 111 es una marca más accesible, juvenil y urbana, un ticket un poco más bajo que Kuna”, resaltó.

Planes de Incalpaca: nuevas tiendas y crecer en exportaciones

Como parte de sus planes de expansión, la productora de prendas de fibra de alpaca evalúa abrir dos tiendas adicionales de Kuna o Alpaca 111 en Lima o en Cusco hacia el segundo semestre del año y fortalecer su presencia en aeropuertos.

“Uno de los canales que buscamos desarrollar con mayor fuerza es el de travel retail. En esa línea, estamos trabajando para ingresar a nuevos aeropuertos donde podamos posicionar nuestras marcas. Aún no hemos concretado acuerdos, pero nos encontramos en conversaciones con varios aeropuertos de la región”, adelantó el ejecutivo.

En paralelo, la firma también mantiene su mirada en el mercado internacional. Si bien actualmente cuenta con cinco tiendas franquiciadas en Chile, este año no contempla nuevas aperturas bajo este modelo. No obstante, no descartan oportunidades para abrir una tienda fuera del Perú. “Argentina podría ser interesante; en el pasado tuvimos una tienda en dicho mercado (..) Todavía no tenemos nada cerrado”, señaló.

“La franquicia sigue siendo una línea estratégica para nosotros. De hecho, en Chile representa una parte importante del negocio y vamos a seguir potenciándola. Simplemente, estamos enfocándonos también en desarrollar otros canales”, añadió.

También, planea aumentar un 25% sus exportaciones en los próximos tres años. “El 45% de nuestras exportaciones se destina a Estados Unidos, un mercado clave para nosotros, mientras que el resto se distribuye entre Europa y Asia”, afirmó.

“Nuestro objetivo este año es tener un crecimiento de alrededor de 20% con respecto al año pasado impulsado por las nuevas tiendas y nuevos negocios cerrando en Estados Unidos y Asia”, finalizó.

Más sobre Incalpaca

Proceso productivo . La firma opera una planta en Arequipa que alberga siete líneas de producción especializadas: hilado, tejido plano, confección de abrigos, chompas (tejido de punto) y una unidad más pequeña dedicada a alfombras, cobertores de cama (duvets) y estampado, tanto digital como manual. “El objetivo en los próximos años es mejorar la eficiencia de nuestra planta en Arequipa”, apuntó.

. La firma opera una planta en Arequipa que alberga siete líneas de producción especializadas: hilado, tejido plano, confección de abrigos, chompas (tejido de punto) y una unidad más pequeña dedicada a alfombras, cobertores de cama (duvets) y estampado, tanto digital como manual. apuntó. Marcas. Incalpaca cuenta con un portafolio compuesto por cuatro marcas: Kuna, Alpaca 111, Ikual (especializada en uniformes) y Remate Alpaca. “Kuna representa el 70% de las ventas del negocio retail ” , afirmó.

Incalpaca cuenta con un portafolio compuesto por cuatro marcas: Kuna, Alpaca 111, Ikual (especializada en uniformes) y Remate Alpaca. , afirmó. Exportaciones. En 2024, las exportaciones de Incalpaca creció 20% con respecto al 2023.