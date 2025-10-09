La planta de Texfina en Bocanegra incorporaría nuevas tecnologías para fortalecer su cadena de hilatura y tejido con menor consumo energético. (Foto: GEC).
La planta de Texfina en Bocanegra incorporaría nuevas tecnologías para fortalecer su cadena de hilatura y tejido con menor consumo energético. (Foto: GEC).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa peruana Texfina S.A., dedicada a la producción y comercialización de telas, apunta a potenciar su planta del Callao con una serie de mejoras tecnológicas. Actualmente, la compañía elabora poliéster, viscosa, spandex, telas ecológicas, micropoliéster y algodón pima. Conozca el proyecto.

