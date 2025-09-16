Su historia inicia con Aquilino Flores, un emprendedor originario de Huancavelica que creció en un hogar de recursos limitados. A los 12 años viajó a Pisco para trabajar en el apañamiento de algodón.

“Era feliz con mi familia, hasta que falleció mi padre cuando era pequeño. Para mí fue un golpe muy duro porque yo era el mayor de mis hermanos. Así que como todo migrante provinciano, decidí venir a la capital para trabajar”, dijo alguna vez Aquilino.

A la edad de 12 años, Aquilino deja su natal Huancavelica en busca de un futuro mejor en la capital.

De taller en cochera a Topitop: la historia detrás del gigante textil

En 1960 se trasladó a Lima, donde desempeñó diversos oficios, desde lavar autos hasta vender caramelos en la calle en los alrededores del Mercado Central.

“Cuando llegué a la ciudad, todo me parecía grande, no como en mi tierra. Comencé a ganarme la vida lavando autos y vendiendo golosinas. Me iba muy bien, siempre trataba de hacer bien mi trabajo para que los dueños me buscaran para lavar sus carros”, señaló.

Uno de los dueños de los autos que lavaba le propuso vender polos que producía en su taller informal. Le entregó veinte unidades y con gran habilidad comercial, logró colocarlas todas en un solo día. Así, antes de llegar a la adolescencia, pasó de lavador de autos a vendedor ambulante en el Centro de Lima.

Fue en esta actividad que identificó una oportunidad en el negocio textil, lo que lo llevó en 1970 a comprar máquinas de coser y abrir un pequeño taller de confección en un cochera.

Topitop: así se construyó el mayor exportador textil peruano en cuatro décadas

Con el tiempo, Aquilino financió el viaje de sus hermanos Manuel, Carlos, Marcos y Armando desde Huancavelica para incorporarlos al negocio. Juntos comenzaron a trabajar de manera informal, ganando rápidamente la preferencia del público por la calidad de sus prendas.

Los hermanos Flores.

Sin embargo, el gran salto de su negocio llegó cuando un comerciante de Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia, le encargó camisetas estampadas por un valor de US$ 10,000, cuenta en un artículo de Daniel Córdova, exdecano de la Facultad de Economía de la UPC.

A inicios de los años 80, el crecimiento de la empresa de Aquilino continuaba pese a los conflictos sociales de la época como el terrorismo. En 1983, los hermanos Flores formalizaron su emprendimiento y fundaron Topy Top, enfocada en ofrecer moda a buen precio y con calidad.

En 1986 inauguró sus tres primeras tiendas Topy Top en Lima, logrando un éxito inmediato que lo llevó a expandirse a Trujillo, Piura y Arequipa. A mediados de los años 90 puso en marcha su primera planta modelo en San Juan de Lurigancho, con capacidad para producir entre 40,000 y 50,000 prendas diarias destinadas a la exportación.

Topitop tiene dos plantas en Lima en Chincha (Ica) y su capacidad de producción es de 2,500,000 piezas mensuales.

Posteriormente, en 1996 comenzó a exportar a mercados de la región como Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia, así como a reconocidas cadenas internacionales como GAP y Old Navy.

Un año después, la empresa se fusionó con Creaciones Flores S.R.L. y adoptó la denominación Topy Top S.A. En el 2000 incorporó a Perú Color Star S.A. mediante una fusión por absorción.

Para 2005 ya se había posicionado como la primera empresa peruana en exportar productos textiles al extranjero, según información de la compañía. En 2007 adoptó el nombre comercial Topitop y consolidó su expansión en todo el país.

De Huancavelica al mundo: Topitop conquista Estados Unidos

La firma peruana se mantiene como el principal exportador de la industria textil en el país. Por ejemplo, entre enero y abril de este año lideró el ranking de exportaciones del sector, con envíos por US$ 34.3 millones, un 41,97% más que en el mismo periodo de 2024 (US$ 24.2 millones).

El 50% de sus exportaciones se dirige a Estados Unidos, el 30% a Europa, principalmente Alemania, Francia e Inglaterra; el 15% a Sudamérica y el 5% a Asia. "EE.UU. es un mercado inmenso con mucho potencial para seguir creciendo. Estamos dándole mayor peso a la innovación y utilizando telas diferenciadas en nuestras confecciones”, indicó Sigrid Rivas, gerente comercial de la compañía para la Asociación de Exportadores (ADEX).

La línea casual de Topitop está compuesta por t-shirts, polos, joggers, shorts, vestidos, faldas y otras prendas para varones, mujeres y niños.

Entre sus principales clientes se puede mencionar a reconocidas marcas de prestigio mundial, como Hugo Boss, Lacoste, Travis Mathew, Kith, Life is Good, entre otras.

Actualmente cuenta con más de 70 tiendas en casi todos los departamentos, de las cuales 63 están ubicadas en Lima. Además, tiene dos plantas en Lima en Chincha (Ica). Su capacidad de producción es de 2,500,000 piezas mensuales. Sus ventas anuales superan los US$ 100 millones.

Más sobre Topitop

En el 2019, en medio de la pandemia por el COVID-19, la empresa familiar de los hermanos Flores tuvo un desafío por delante con el cierre de seis de sus tiendas. Asimismo, tuvieron que adaptarse a las plataformas digitales para sostener las ventas de sus productos.

Para el 2020, gracias al lanzamiento de su plataforma de comercio electrónico , Topitop alcanzó un crecimiento del 450% en los últimos años.

En el caso de su línea deportiva, elabora ropa con condiciones especiales como transporte de humedad, protección UV, tejido antimicrobiano, entre otras.

Este año anunciaron que incorporarán mayor valor agregado a sus prendas, con el objetivo de incrementar su penetración en el mercado de Estados Unidos. "Las mejoras se realizan en prendas como los t-shirts (camisetas), a través de las incorporaciones de componentes sostenibles como el cáñamo, fibra de algas o de maíz", dijo la ejecutiva comercial.