Este año anunciaron que incorporarán mayor valor agregado a sus prendas, con el objetivo de incrementar su penetración en el mercado de Estados Unidos
Edgar Velito
Edgar Velito

De un taller improvisado en una cochera a exportar millones de prendas al año: la historia de Topitop resume más de cuatro décadas de crecimiento sostenido, con presencia en casi todo el país y envíos a mercados como Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Hoy, la firma peruana produce más de 2.5 millones de piezas mensuales, factura más de US$ 100 millones anuales y viste a marcas globales de prestigio, mientras refuerza su apuesta por la innovación y los textiles sostenibles para consolidar su expansión internacional. Esta es su historia.

