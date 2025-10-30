“Tenemos previsto cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con Tailandia”, indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera. Foto: Mincetur
“Tenemos previsto cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con Tailandia”, indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera. Foto: Mincetur
Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo, informó que

“Tenemos previsto poder cerrar esta negociación este año. Los equipos técnicos han avanzado un 98% y existe voluntad de ambas partes para firmar el acuerdo durante el primer trimestre de 2026”, mencionó la funcionaria desde Corea del Sur, en el marco de la Reunión Anual Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

, en datos de Sunat. Nuestro país importó productos como maquinaria, vehículos, preparaciones de pescado y mariscos, caucho y fibras manufacturadas; y la nación asiática, zinc, productos marinos, combustibles minerales, frutas y minerales.

Asimismo, Mera aclaró que entabló diálogo también con el viceministro de Comercio de Filipinas, Allan B. Gepty, en la que acordaron la conclusión de la negociación del Memorándum de Entendimiento para una Comisión Conjunta Perú - Filipinas.

Con este vehículo, se podrá dar paso al proceso de inicio de negociaciones de un acuerdo comercial entre Perú y Filipinas.

“Filipinas está completando sus procedimientos internos y esperamos suscribir el memorándum antes de diciembre de este año”, indicó Mera.

La titular del Mincetur añadió que también se encontró con funcionarios de Canadá, Singapur y Hong Kong, para afinar temas de promoción de inversiones y la cooperación en economía digital.

