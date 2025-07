La presidenta Dina Boluarte informó que a más tardar para julio del 2026, Perú suscribirán acuerdos comerciales con India, Uruguay y El Salvador, respectivamente.

Vale acotar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú e India se encuentra en fase avanzada. En marzo del corriente se reanudaron las conversaciones. La potencia asiática es la economía más poblada del mundo y el comercio bilateral ronda los US$ 5,800 millones —en cálculos al 2024—.

En tanto, las negociaciones entre Perú y El Salvador para un TLC se reactivaron en agosto del 2024 y recién en marzo de este año se llevó a cabo la primera ronda oficial.

Perú e India alistan TLC. El país más poblado del mundo representa una gran oportunidad para la economía nacional. Foto: Mincetur/X

El intercambio comercial con el país liderado por Nayib Bukele llegó a US$ 91 millones en 2024: US$ 71 millones en exportaciones peruanas y US$ 20 millones en importaciones.

Finalmente, con Uruguay no se encamina un TLC, sino, una modernización del acuerdo de complementación económica, que rige desde hace dos décadas.

El intercambio comercial entre Perú y Uruguay sumó US$ 159 millones en 2024. Nuestro país mantiene una ligera ventaja en materia de exportaciones.