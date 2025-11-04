Las exportaciones peruanas sumaron US$ 62,864 millones a septiembre de este año, alcanzando un crecimiento de 17.3 %, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esto se dio ante un aumento de los volúmenes exportados (9.4%) y de los precios (7.3%), lo que refleja la competitividad del sector.

“El sector exportador se ve fortalecido no solo por un escenario internacional favorable, sino por una política nacional de exportación que ha sentado las bases para el crecimiento sostenido de nuestra oferta exportable”, comentó la titular del Mincetur, Teresa Mera.

Sectores en crecimiento

El sector minero lideró las exportaciones con US$ 40,923 millones (19.3%), resaltando por los mayores envíos de oro que alcanzaron un récord de US$ 13,930 millones, superando los niveles de 2024.

En minería también aumentaron los envíos de concentrados de plata (20%), plomo (20%), zinc (17%) y cobre (12%).

Otro sector destacado fue el de agroexportación, que sumó envíos por US$ 9,809 millones (21.4%) por productos como la palta, el cacao en grano, los colorantes naturales y la granada.

Asimismo, en ese sector también crecieron las exportaciones de uvas, mangos, espárragos, piña, quinua y ajíes/pimientos.

El sector pesquero también mostró un importante avance, con US$ 3,853 millones (22.2%). Los productos que impulsaron el resultado fueron la pota, la harina de pescado, el langostino y las ovas de pez.

Además, también fueron positivos los despachos de los sectores químico, con US$ 1,412 millones (4.7%), impulsado por las ventas de explosivos, óxido de zinc y medicamentos; y textil-confecciones, con US$ 1,292 millones (6.7%), debido al incremento de envíos de prendas, tejidos y fibras .

¿Cuáles fueron los principales destinos?

Durante estos meses, 19 regiones incrementaron sus envíos al exterior. Los mayores aumentos se registraron en Huánuco (141 %), San Martín (107%), Amazonas (65%), Cajamarca (64%) y Junín (59%). También destacaron Lambayeque (52.7%), Ayacucho (47.4%), Apurímac (38.3%) y Puno (37.6 %), entre otras.

¿A dónde se exportó? En total, Perú exportó a 167 mercados del mundo, logrando envíos récord a 10 destinos: Emiratos Árabes Unidos, Australia, Turquía, Argentina, Singapur, Camboya, Israel, Jordania, Zimbabue y Vanuatu.

Durante este periodo, China se mantuvo como el principal socio comercial del Perú, con US$ 22,910 millones (23%). Le siguieron la Unión Europea, con US$ 7,240 millones (23.6%), y Estados Unidos, con US$ 6,708 millones (8.2%).

Cabe añadir que, entre enero y septiembre, el número de empresas exportadoras ascendió a 8,869, es decir, hay 3.7 % más negocios de exportación que en el 2024. De ese total, el 68% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).