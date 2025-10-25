El cobre consolidó su posición como el principal producto de exportación del Perú durante 2025. Entre enero y julio, las exportaciones cupríferas alcanzaron los US$ 14,151 millones, un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de su Boletín Estadístico Minero.

Con este resultado, el cobre concentró el 30% del valor total de las exportaciones nacionales, reafirmando su papel estratégico en la economía peruana.

El principal destino fue China, que absorbió el 74.1% del total exportado, seguida de Japón (7.3%) y España (3.2%), lo que demuestra la alta dependencia del mercado asiático en la demanda de este metal.

El reporte del MINEM también destacó el buen desempeño del oro, cuyas exportaciones sumaron US$ 11,498 millones entre enero y julio, lo que representa un notable incremento de 41.1% frente al mismo periodo de 2024 (US$ 8,150 millones).

En este caso, India se mantuvo como principal comprador del metal precioso, con el 21.7% de participación, seguida por Emiratos Árabes Unidos (20.7%) y Canadá (19.8%).

El ministerio resaltó que el dinamismo del sector minero metálico continúa siendo un pilar fundamental para la economía nacional, al generar divisas, empleo y estabilidad macroeconómica.