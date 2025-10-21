Las exportaciones mineras que más se destacaron fueron el cobre y el oro según la SNMPE (Foto: GEC).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las de enero a agosto del 2025 sumaron US$35,608 millones, representando un crecimiento de 16.2%, respecto a igual periodo del 2024 (US$ 30,648 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, ascendieron a US$ 16,438 millones, lo que significó un incremento de 8% con relación a los US$ 15,224 millones reportados en los primeros ocho meses del 2024.

Por su parte, las exportaciones de oro sumaron US$ 13,471 millones, representando un aumento de 40.7% respecto a los US$ 9,575 millones registrados entre enero a agosto del año pasado.

Lo que más pesó en los envíos

La SNMPE detalló que, en el periodo de enero a agosto 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46.2% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 37.8%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a agosto se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$ 3,896 millones más) y cobre (US$ 1,214 millones más) con relación a similar periodo del 2024.

Añadió que las al exterior durante los primeros ocho meses del presente año.

Precio compensó menor volumen

Las exportaciones mineras peruanas sólo en agosto 2025 fueron de US$ 4,993 millones, lo que reflejó un crecimiento de 16.5% con relación a similar mes del 2024 (US$ 4,287 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre llegaron a US$2,264 millones en agosto último, cifra que significó un incremento de 6.9% al compararse con similar mes del año 2024 (US$ 2,118 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en agosto se sustentó porque el precio creció en 25%, a pesar de que el volumen cayó 14.4% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, comentó que las exportaciones de oro sumaron US$2,008 millones en agosto 2025, lo que representó un incremento de 40.9% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,425 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 36.2% y el volumen en 3.4% respecto a agosto del 2024.

