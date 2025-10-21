Las exportaciones mineras del Perú de enero a agosto del 2025 sumaron US$35,608 millones, representando un crecimiento de 16.2%, respecto a igual periodo del 2024 (US$ 30,648 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, en ese periodo las exportaciones de cobre ascendieron a US$ 16,438 millones, lo que significó un incremento de 8% con relación a los US$ 15,224 millones reportados en los primeros ocho meses del 2024.

Por su parte, las exportaciones de oro sumaron US$ 13,471 millones, representando un aumento de 40.7% respecto a los US$ 9,575 millones registrados entre enero a agosto del año pasado.

Lo que más pesó en los envíos

La SNMPE detalló que, en el periodo de enero a agosto 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46.2% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 37.8%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a agosto se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$ 3,896 millones más) y cobre (US$ 1,214 millones más) con relación a similar periodo del 2024.

Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior durante los primeros ocho meses del presente año.

Precio compensó menor volumen

Las exportaciones mineras peruanas sólo en agosto 2025 fueron de US$ 4,993 millones, lo que reflejó un crecimiento de 16.5% con relación a similar mes del 2024 (US$ 4,287 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre llegaron a US$2,264 millones en agosto último, cifra que significó un incremento de 6.9% al compararse con similar mes del año 2024 (US$ 2,118 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en agosto se sustentó porque el precio creció en 25%, a pesar de que el volumen cayó 14.4% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, comentó que las exportaciones de oro sumaron US$2,008 millones en agosto 2025, lo que representó un incremento de 40.9% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,425 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 36.2% y el volumen en 3.4% respecto a agosto del 2024.