En cada proceso electoral, todos entramos en modo alerta: sube la incertidumbre, se mueve el dólar y aparecen dudas sobre la permanencia de las reglas de juego. Es parte del ciclo. Sin embargo, en el sistema financiero, temas como la digitalización, innovación e inclusión financiera, felizmente, no dependen del resultado de una elección. No son agendas de derecha o izquierda. Son reformas prácticas y necesarias para el ciudadano y las empresas. La inclusión financiera, por ejemplo, beneficia a todos: permite a más peruanos acceder al crédito, reduce la informalidad, mejora la productividad y la calidad de vida. ¿Quién no quisiera impulsarla o acelerarla?

Felizmente, hoy el Perú cuenta con un plan claro sustentado en la agenda del BCR y la SBS, más el apoyo del sector privado. En poco tiempo, pasaremos de un modelo cerrado, fragmentado y complejo a un modelo abierto, interoperable, inclusivo y fácil para el usuario. Es lo que permite el modelo de Open Finance y esquemas como el Banking as a Service (BaaS), donde los servicios financieros ya no dependerán exclusivamente de los bancos y podrán ser ofrecidos por distintas empresas, generando más competencia y mejores servicios.

Un dato adicional. Recientemente, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, dio cuenta del gran apetito de bancos globales: existen más de 10 solicitudes de licencias en trámite, entre empresas de seguros, bancos digitales, financieras, empresas de crédito y emisoras de dinero electrónico. Varios son grupos del exterior.

El Perú tiene varias ventajas. Primero, más del 40% de brecha en inclusión financiera, lo que significa que millones de personas están o fuera del sistema o subatendidas (sólo 30% accede al crédito). Es una oportunidad evidente de crecimiento. Segundo, nuestro país ha construido una regulación que, salvo casos puntuales, permite innovar y no pone trabas. A eso se suma la confianza que proyectan la SBS y el BCR que tienen una visión común y coordinan agendas, lo que da más consistencia al proceso. Y tercero, los avances en interoperabilidad de pagos reducen barreras, facilitan el acceso a nuevos servicios y promueven que el sistema funcione mejor en conjunto.

En un contexto como el actual, es imposible además no destacar que, a pesar de la volatilidad política, el Perú mantiene estabilidad económica. La protección a la inversión privada –y la dificultad de cambiar esas reglas sin amplios consensos– sigue siendo un factor relevante. La autonomía constitucional del BCR y SBS también ayuda a blindarlas del ciclo político.

A pesar de que lo anterior no elimina todos los riesgos, nuestro sistema financiero ha demostrado capacidad para adaptarse en otros escenarios complejos. Y los jugadores globales cuando evalúan el Perú si bien pueden ver incertidumbre política, también ven grandes brechas por cerrar, infraestructuras que avanzan y una regulación que permite innovar y competir.

En conclusión: Si nos preguntan si la transformación financiera continuará, la respuesta es sí. Podría variar en algo la velocidad, pero claramente seguirá en marcha.

Ljubica Vodanovic es socia de Vodanovic.

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