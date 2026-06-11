Inversiones en el sector hidrocarburos cayeron más de 27% de enero a marzo del 2026. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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A pesar de que el petróleo y el gas natural representan un 72.5% de la matriz energética del Perú, las inversiones en ese sector -salvo un repunte en 2024- mantienen una tendencia de declinación continua en la última década, que se ha agudizado en el primer trimestre del 2026.

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