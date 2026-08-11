El Gobierno peruano nombró a la consejera Alicia María Espinoza Paredes como nueva cónsul general del Perú en Caracas, Venezuela. La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema 118-2026-RE publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la publicación, el nombramiento la medida se sustentó en el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, el cual establece que los funcionarios diplomáticos pueden desempeñar labores en la Cancillería, misiones diplomáticas y consulares, representaciones ante organismos internacionales, misiones especiales y otras dependencias del Estado, de acuerdo con los objetivos de la política exterior peruana.

Asimismo, la resolución recordó que la protección y atención de las comunidades peruanas residentes en el exterior constituye una prioridad de la Política Exterior del Perú. En ese marco, el nombramiento busca garantizar la representación y los servicios consulares para los connacionales bajo la jurisdicción del Consulado General en Caracas.

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La designación fue realizada conforme al Texto Único Ordenado de la Ley del Servicio Diplomático de la República, su reglamento, el Reglamento Consular del Perú y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, la fecha en que Espinoza Paredes asumirá el cargo será determinada mediante una resolución viceministerial. A su vez, los gastos que genere la ejecución de esta medida serán cubiertos con el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, se dispuso la emisión de las Letras Patentes correspondientes, con las cuales se formaliza la representación de la funcionaria ante las autoridades del país de destino.

La resolución fue refrendada por el canciller Carlos Espá y suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

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Otras publicaciones de la Cancillería

Por otro lado, la Presidencia de la República designó a la embajadora Claudia Giuliana Betalleluz Otiura como nueva cónsul general del Perú en Orlando, Florida, Estados Unidos, según la Resolución Suprema117-2026-RE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según el documento, la jurisdicción de la cónsul general será la definida en el Decreto Supremo 043-2025-RE, publicado el 27 de octubre de 2025.

Además, así como el caso de la cónsul en Caracas, la fecha de inicio de funciones de Betalleluz Otiura será establecida posteriormente mediante una resolución viceministerial. A su vez, los gastos derivados de esta designación serán financiados con las partidas presupuestales de la Cancillería.

Asimismo, el Gobierno dio por concluidas las funciones de la embajadora Ana Rosa María Valdivieso Santa María como representante permanente del Perú ante los organismos económicos internacionales con sede en París, Francia, según lo dispuesto en la Resolución Suprema 126-2026-RE publicada en el diario oficial El Peruano.

La diplomática, nombrada en octubre de 2024 y en funciones desde el 1 de diciembre de ese año, dejará el cargo el 20 de diciembre de 2026. Según el documento, cualquier cambio posterior en esa fecha deberá aprobarse mediante resolución ministerial.

La norma también dispuso la cancelación de sus Cartas Credenciales y Plenos Poderes. Finalmente, se le agradece los servicios prestados a la Nación y establece que los gastos derivados serán cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.