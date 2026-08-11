Terremoto en Colombia. (Foto de Jonh Bonilla / AFP).
Terremoto en Colombia. (Foto de Jonh Bonilla / AFP).
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado en el departamento de Chocó y afirmó que, hasta el momento, no se han reportado connacionales afectados.

, señaló.

Asimismo, transmitió sus condolencias por las personas fallecidas y reafirmó su solidaridad y apoyo al Gobierno y al pueblo colombiano.

En caso de emergencia, los ciudadanos peruanos en Colombia pueden comunicarse con los siguientes números consulares:

  • Bogotá: +57 316 831 6843 (celular de emergencias) y (601) 746 0295 (teléfono central)
  • Cali: +57 310 231 6045 (Consulado Honorario)
  • Medellín: +57 318 716 6116 (Consulado General)
  • Leticia: +57 310 296 1101 (Consulado General)
Terremoto en Colombia. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP
Terremoto en Colombia. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, indicó la mandataria a través de su cuenta de X.

Cifras

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el presidente De la Espriella entregó el reporte oficial de las 12:30 p. m. Las autoridades confirmaron una cifra de 111 personas fallecidas y 87 heridas.

.

  • 111 fallecidos
  • 87 heridos
  • 1.575 viviendas averiadas
  • 37 viviendas destruidas
  • 61 edificios colapsados
  • 18 centros de salud averiados
  • 52 centros educativos averiados
  • 17 centros comunitarios averiados
  • 18 vías averiadas
  • 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales
  • 1 aeropuerto con daños en la pista

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