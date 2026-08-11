El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado en el departamento de Chocó y afirmó que, hasta el momento, no se han reportado connacionales afectados.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú permanece atento a la evolución de la situación que ha causado importantes daños personales y materiales y, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana. Hasta el momento, no se han reportado connacionales afectados”, señaló.
Asimismo, transmitió sus condolencias por las personas fallecidas y reafirmó su solidaridad y apoyo al Gobierno y al pueblo colombiano.
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En caso de emergencia, los ciudadanos peruanos en Colombia pueden comunicarse con los siguientes números consulares:
- Bogotá: +57 316 831 6843 (celular de emergencias) y (601) 746 0295 (teléfono central)
- Cali: +57 310 231 6045 (Consulado Honorario)
- Medellín: +57 318 716 6116 (Consulado General)
- Leticia: +57 310 296 1101 (Consulado General)
Previamente, la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, también expresó su solidaridad con Colombia y sus condolencias a los familiares de las víctimas del sismo.
“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, indicó la mandataria a través de su cuenta de X.
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Cifras
Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el presidente De la Espriella entregó el reporte oficial de las 12:30 p. m. Las autoridades confirmaron una cifra de 111 personas fallecidas y 87 heridas.
Los daños materiales son devastadores: 1,575 viviendas averiadas y 61 edificios colapsados, así como 18 centros de salud afectados. En cuanto a la movilidad, hay 18 vías afectadas, siete aeropuertos con daños en su infraestructura, incluyendo el de Cali.
- 111 fallecidos
- 87 heridos
- 1.575 viviendas averiadas
- 37 viviendas destruidas
- 61 edificios colapsados
- 18 centros de salud averiados
- 52 centros educativos averiados
- 17 centros comunitarios averiados
- 18 vías averiadas
- 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales
- 1 aeropuerto con daños en la pista