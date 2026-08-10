La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó este lunes su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas zonas del país y manifestó la disposición del Gobierno peruano para brindar ayuda ante la emergencia.

“Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, señaló Fujimori en un mensaje difundido tras el fuerte sismo que ha dejado por lo menos un centenar de muertos.

El terremoto tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue sentido con intensidad en diferentes regiones de Colombia. Las autoridades continúan evaluando los daños y el número de víctimas, mientras avanzan las labores de rescate y atención a los afectados.

Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 10, 2026

Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país está monitoreando de cerca la situación y que la Administración de Donald Trump está “lista para apoyar” al pueblo colombiano y al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Rubio también recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia registrarse en la página web del Departamento de Estado y seguir las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para recibir información y asistencia.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

Otros representantes estadounidenses también expresaron su solidaridad. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a respaldar a su “gran aliado”, mientras que la congresista María Elvira Salazar manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

El fuerte sismo de magnitud 7,4 provocó daños en distintas zonas del país y activó labores de rescate y atención de emergencia. Foto: EFE.

El Salvador ofrece equipos de rescate y personal médico

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate y personal médico para atender la emergencia provocada por el terremoto.

A través de X, Bukele señaló que Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate desplegados en las zonas afectadas, pero aseguró que su país está dispuesto a colaborar de inmediato con rescatistas, médicos, paramédicos, insumos u otro tipo de asistencia que las autoridades colombianas consideren necesaria.

Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia.



Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles.



Colombia cuenta con… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 10, 2026

Chile también expresa su respaldo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó su solidaridad con Colombia y puso a disposición de ese país la ayuda que pueda requerir.

“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, señaló el mandatario chileno.

Kast había viajado a Colombia días atrás para participar en la investidura de Abelardo de la Espriella.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026

Bolivia e Italia se suman a las muestras de solidaridad

El Gobierno de Bolivia expresó su “profunda solidaridad” con Colombia y manifestó su disposición para brindar apoyo dentro de sus capacidades, en caso de que sea requerido por las autoridades colombianas.

La Cancillería boliviana también señaló que mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para atender a sus ciudadanos que se encuentren en Colombia.

Desde Italia, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, expresó su “más sincera solidaridad” con la población colombiana y afirmó que su Gobierno sigue con atención la evolución de la emergencia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también manifestó su preocupación por el terremoto y expresó su respaldo a las familias afectadas y a quienes participan en las labores de rescate y asistencia.

Cuba expresa sus condolencias

El Gobierno de Cuba también expresó sus condolencias y solidaridad con Colombia por las víctimas y los daños provocados por el sismo.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló que el país está dispuesto a apoyar a Colombia en estos momentos de emergencia y transmitió sus condolencias al pueblo y al Gobierno colombiano.

Con información de EFE.