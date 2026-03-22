El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa, el 7 de marzo de 2026, en Santiago (Chile). EFE/ Ailen Díaz
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa, el 7 de marzo de 2026, en Santiago (Chile). EFE/ Ailen Díaz
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Agencia EFE
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y mencionó especialmente a Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador.

El mandatario dijo que su política exterior estará marcada por el respeto a la institucionalidad de Chile y se refirió a la crisis mundial por la subida de los , debido al conflicto en Medio Oriente.

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Respeto hacia la institucionalidad

Kast ofreció su primera entrevista al diario local La Tercera, luego de haber asumido el poder el pasado 11 de marzo.

“Los chilenos tenemos que exportar mucho, tenemos que cuidar nuestras relaciones comerciales con todos los países y lo estamos haciendo”, aseguró y añadió que el país tiene normas “superclaras de cómo invertir”.

En ese sentido, sostuvo: “[En Chile] tenemos una . Respetemos la institucionalidad”.

“La relación comercial para nosotros es fundamental. Y la seguridad de nuestro país también es fundamental”, completó Kast, cuyo país depende en gran medida de las exportaciones de cobre y otros metales a China, pero que tiene una afinidad ideológica con la Administración de Donald Trump.

Kast advirtió: “Que nadie se salte ni una fila, que nadie trate de acelerar algo que otros no han tenido la posibilidad”.

En los vínculos con sus países fronterizos, el ultraderechista de 60 años precisó que no los ve “como competidores, sino como parte de un grupo de países que puede potenciarse”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
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Buenas relaciones con los vecinos

El dignatario se refirió a Argentina y y aseguró que existen muy buenas relaciones comerciales y potenciales. Pero también consideró a los otros:

“Tenemos una relación con Ecuador muy muy positiva. Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera que sea, le dé estabilidad a Perú”, mencionó.

Kast también se pronunció sobre la gira que realizó como presidente electo, antes de su investidura, entre diciembre y febrero en la que se reunió con los presidentes de Hungría, Viktor Orbán, El Salvador, e Italia, Giorgia Meloni, para tratar temas de seguridad.

“La reunión que tuve con varios presidentes va en esa línea. ¿Cómo enfrentamos la amenaza mundial del crimen organizado, del narcotráfico y de la migración ilegal? Si lo que estamos viendo en Chile también lo vive Argentina, lo vive Ecuador, lo vive Bolivia, y tenemos que enfrentarlo en conjunto”, comentó.

Sobre los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), dentro de la relación entre países, el presidente dijo que son importantes “en la medida que no pierdan el objetivo para el cual fueron creados”.

“Tienen que entender que el mundo ha cambiado también y las personas que vayan a ejercer los liderazgos tienen que entender muy bien qué es lo que se pide actualmente a los organismos multilaterales”, agregó.

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