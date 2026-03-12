El nuevo gobierno chileno de José Antonio Kast ordenó una reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios de Chile, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal, informó el Poder Ejecutivo.

Una de sus principales promesas de campaña fue la reducción de 6 mil millones de dólares del gasto público en 18 meses, una cifra equivalente al 2% del PIB, sin afectar programas sociales. Sin embargo, sus opositores cuestionaron la viabilidad de esta iniciativa.

“(Kast) ha instruido que disminuyamos nuestros gastos en aproximadamente un 3%. Eso va a permitir tener un ahorro por este año de unos 3 mil millones de dólares”, dijo José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la presidencia, a radio Agricultura.

Por ello, los ministerios deberán recortar “lo más posible todos los gastos” en bienes, servicios y contrataciones de trabajadores, aunque la medida no incluye un plan de despidos, explicó el funcionario.

En su discurso de posesión, Kast afirmó que su antecesor entregó un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar” en términos financieros y anunció auditorías.

El gobierno saliente reportó para 2025 un déficit fiscal del 3.6% del PIB, atribuido a menores ingresos de los previstos.

Según García Ruminot, el gobierno proyecta todavía más recortes. “Una reducción mucho más significativa”, afirmó.

Kast asumió la presidencia el 11 de marzo para relevar en el poder a Gabriel Boric. En sus primeras horas al mando anunció la instauración de un “gobierno de emergencia” y precisó que no era sólo un “eslogan”.

Elaborado con información de AFP.