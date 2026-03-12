El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda mientras se aleja en coche de la catedral metropolitana de Santiago el 12 de marzo de 2026. Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP
El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda mientras se aleja en coche de la catedral metropolitana de Santiago el 12 de marzo de 2026. Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP
, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal, informó el Poder Ejecutivo.

Una de sus principales promesas de campaña fue la reducción de 6 mil millones de dólares del gasto público en 18 meses, una cifra equivalente al 2% del PIB, sin afectar programas sociales. Sin embargo, sus opositores cuestionaron la viabilidad de esta iniciativa.

“(Kast) ha instruido que disminuyamos nuestros gastos en aproximadamente un 3%. Eso va a permitir tener un ahorro por este año de unos 3 mil millones de dólares”, dijo José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la presidencia, a radio Agricultura.

Por ello, l, aunque la medida no incluye un plan de despidos, explicó el funcionario.

En su discurso de posesión, Kast afirmó que su antecesor entregó un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar” en términos financieros y anunció auditorías.

El gobierno saliente reportó para 2025 un déficit fiscal del 3.6% del PIB, atribuido a menores ingresos de los previstos.

“Una reducción mucho más significativa”, afirmó.

Kast asumió la presidencia el 11 de marzo para relevar en el poder a Gabriel Boric.

Elaborado con información de AFP.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, da un discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda en Santiago, el 11 de marzo de 2026. (Rodrigo ARANGUA / AFP)
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, da un discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda en Santiago, el 11 de marzo de 2026. (Rodrigo ARANGUA / AFP)

